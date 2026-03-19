عين على السماء وقلب مع العيد.. دولٌ تعيّد اليوم وأخرى تترقب الغد

بينما يعرف المسلمون في بعض الدول متى سيحتفلون بعيد الفطر 2026، ينتظر آخرون الإعلانات الرسمية من السلطات بعد رصد هلال شوال.

تقضي لجان رصد الهلال في جميع أنحاء العالم الإسلامي مساء يوم 29 رمضان في محاولة لرصد الهلال الرقيق، كجزء من حدث يراقبه المؤمنون عن كثب لمعرفة متى سينهون صيام شهر كامل ويحتفلون بالمناسبة مع أحبائهم.

هذا العام، بدأت ثلاث دول، أفغانستان والنيجر ومالي، بالفعل عيد الفطر في 19 مارس 2026، بعد رصد الهلال يوم الأربعاء. أعلنت سنغافورة أن أول أيام عيد الفطر سيكون في 21 مارس 2026.

فيما يلي القوائم الكاملة للدول التي ستشهد بداية العيد في 20 مارس 2026 والدول التي لا تزال تنتظر نتائج الرؤية. بالنسبة لأولئك الذين سيحاولون رصد الهلال بعد صلاة المغرب اليوم، سيصادف العيد إما يوم الجمعة 20 مارس 2026، أو السبت 21 مارس 2026.

ستحتفل الدول الـ 23 التالية بأول أيام العيد يوم الجمعة 20 مارس 2026: