عين على السماء وقلب مع العيد.. دولٌ تعيّد اليوم وأخرى تترقب الغد

بينما يعرف المسلمون في بعض الدول متى سيحتفلون بعيد الفطر 2026، ينتظر آخرون الإعلانات الرسمية من السلطات بعد رصد هلال شوال.
تقضي لجان رصد الهلال في جميع أنحاء العالم الإسلامي مساء يوم 29 رمضان في محاولة لرصد الهلال الرقيق، كجزء من حدث يراقبه المؤمنون عن كثب لمعرفة متى سينهون صيام شهر كامل ويحتفلون بالمناسبة مع أحبائهم.
هذا العام، بدأت ثلاث دول، أفغانستان والنيجر ومالي، بالفعل عيد الفطر في 19 مارس 2026، بعد رصد الهلال يوم الأربعاء. أعلنت سنغافورة أن أول أيام عيد الفطر سيكون في 21 مارس 2026.
فيما يلي القوائم الكاملة للدول التي ستشهد بداية العيد في 20 مارس 2026 والدول التي لا تزال تنتظر نتائج الرؤية. بالنسبة لأولئك الذين سيحاولون رصد الهلال بعد صلاة المغرب اليوم، سيصادف العيد إما يوم الجمعة 20 مارس 2026، أو السبت 21 مارس 2026.
ابق على اطلاع بأحدث الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
ستحتفل الدول الـ 23 التالية بأول أيام العيد يوم الجمعة 20 مارس 2026:
جزر المالديف
تركيا
المملكة العربية السعودية
الإمارات العربية المتحدة
البحرين
قطر
الكويت
لبنان
فلسطين
اليمن
العراق
السودان
جيبوتي
الصومال
أوغندا
نيجيريا
تشاد
غامبيا
غينيا
بنين
السنغال
الكاميرون
كندا
ستشهد هذه الدول الـ 27 الهلال يوم الخميس 19 مارس 2026:
إندونيسيا
ماليزيا
بروناي
الهند
بنغلاديش
باكستان
إيران
عمان
الأردن
سوريا
مصر
ليبيا
تونس
الجزائر
المغرب
موريتانيا
جزر القمر
بوركينا فاسو
موزمبيق
غيانا
ألبانيا
أذربيجان
كازاخستان
قيرغيزستان
أوزبكستان
طاجيكستان
تركمانستان
