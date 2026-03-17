عيد الفطر 2026: مصر تكشف عن المواعيد المحتملة قبل رؤية الهلال

أعلنت مصر أنها ستحتفل على الأرجح بعيد الفطر يوم الجمعة 20 مارس، وفقًا لحسابات مركزها الفلكي.
صرح المركز القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بأنه من المتوقع أن يكون هلال شوال، الذي يمثل نهاية رمضان وبداية شهر شوال، مرئيًا في 19 مارس 2026، الموافق 29 رمضان 1447 هـ، حسب التقويم الهجري.
وكشف المركز كذلك أن الهلال سيبقى مرئيًا في سماء مكة لمدة 30 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 35 دقيقة بعد غروب الشمس في يوم الرؤية.
وفي بقية أنحاء مصر، سيبقى مرئيًا لفترات تتراوح بين 30 و 37 دقيقة. وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية الأخرى، يبقى الهلال مرئيًا بعد غروب الشمس لفترات تتراوح بين 11 و 44 دقيقة، حسبما أضاف المركز.
تستمر الأشهر في التقويم الإسلامي لمدة 29 أو 30 يومًا، وتحدد رؤية الهلال بداية شهر جديد. يمثل عيد الفطر ختام شهر الصيام المبارك ويحتفل به على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد بالتجمعات العائلية والصلوات والتقاليد الثقافية.
في الإمارات العربية المتحدة، من المقرر أن تجتمع لجنة تحري الهلال في 18 مارس، وهو اليوم التاسع والعشرون من رمضان، لرؤية الهلال الذي يحدد بداية شهر شوال. إذا تمت رؤية الهلال مساء يوم 18 مارس، فسينتهي رمضان في ذلك اليوم، وستبدأ احتفالات العيد في اليوم التاسع عشر.
إذا لم تتم رؤية الهلال، فسيكتمل رمضان 30 يومًا، مما يعني أن الصيام سيستمر في 19 مارس، وسيبدأ عيد الفطر في 20 مارس. تتبع هذه العملية التقويم القمري الإسلامي، حيث يتم تحديد بداية كل شهر برؤية الهلال الجديد.
توقع مركز الفلك الدولي (IAC) ومقره الإمارات، أن رؤية هلال شوال في 18 مارس مستحيلة، مما يعني أن شهر رمضان المبارك سيكون 30 يومًا. ووفقًا للحسابات الفلكية، سيكون أول أيام عيد الفطر في الإمارات في 20 مارس، وفي بعض الدول الأخرى.
في غضون ذلك في قطر، كشفت دار التقويم القطري أنه وفقًا للحسابات الفلكية، سيكون أول أيام شوال 1447 هو الجمعة 20 مارس 2026.
من ناحية أخرى، من المرجح أن تحتفل باكستان بعيد الفطر يوم السبت 21 مارس، حيث من غير المرجح رؤية هلال شوال يوم الخميس، وفقًا للجنة الباكستانية لأبحاث الفضاء والغلاف الجوي العلوي (سوباركو).