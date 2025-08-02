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عند الوصول..دخول بدون تأشيرة للأردنيين إلى 51 دولة

لبعض البلدان المعفاة من التأشيرة، يجب على حاملي جوازات السفر الأردنية الحصول على تصريح سفر إلكتروني قبل الزيارة
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وبما أن مواطني مختلف البلدان يعطون السفر الأولوية، فقد بادرت العديد من الحكومات إلى اتخاذ مجموعة من التدابير لتسهيل الوصول إلى الوجهات.

تُسهّل الإعفاءات من التأشيرة لفترات مُحددة، بالإضافة إلى بنود أخرى كالتأشيرات الإلكترونية، إقامةً مريحةً دون عناء حمل وثائق كثيرة. اقرأ تقرير صحيفة "خليج تايمز" لمعرفة المزيد عن الدول التي تُعفى من التأشيرة للهنود والباكستانيين والفلبينيين.

تضم الإمارات العربية المتحدة جاليةً كبيرةً من المغتربين، ويشكل الأردنيون نسبةً كبيرةً من بين الجنسيات المتنوعة التي تتخذ من الإمارات موطنًا لها. إذا كنت تحمل جواز سفر أردنيًا، فإليك قائمةً بالعديد من الدول التي يمكنك السفر إليها بسهولة. مع ذلك، من المهم التحقق من المتطلبات الخاصة بوجهتك، مثل مدة الإقامة، وموافقة السلطات، وغيرها.

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الدول المعفاة من التأشيرة

  1. بربادوس

  2. جزر كوك

  3. دومينيكا

  4. الإكوادور

  5. مصر

  6. جورجيا

  7. هايتي

  8. هونغ كونغ

  9. كوسوفو

  10. لبنان

  11. مدغشقر

  12. ماليزيا

  13. ميكرونيزيا

  14. نيوي

  15. رواندا

  16. جنوب أفريقيا

  17. سانت فنسنت وجزر غرينادين

  18. سورينام

  19. سوريا

  20. طاجيكستان

  21. تايلاند

  22. تونس

  23. تركيا

تأشيرة عند الوصول (VOA)

  1. أرمينيا

  2. بوليفيا

  3. بوروندي

  4. كمبوديا

  5. جزر الرأس الأخضر

  6. جزر القمر

  7. جيبوتي

  8. أثيوبيا

  9. غينيا بيساو

  10. أندونيسيا

  11. ماكاو

  12. ملاوي

  13. جزر المالديف

  14. موريشيوس

  15. موزمبيق

  16. نيبال

  17. نيكاراغوا

  18. جزر بالاو

  19. ساموا

  20. الصومال

  21. تنزانيا

  22. تيمور الشرقية

  23. توفالو

  24. اليمن

تصريح السفر الإلكتروني

بالنسبة لبعض البلدان المعفاة من التأشيرة، يجب على حاملي جوازات السفر الأردنية الحصول على تصريح سفر إلكتروني (eTA) قبل زيارة هذه البلدان:

  1. كينيا

  2. سيشل

  3. سريلانكا

  4. سانت كيتس ونيفيس

التأشيرة الإلكترونية

  1. ألبانيا

  2. أنتيغوا وباربودا

  3. أذربيجان

  4. جزر البهاما

  5. البحرين

  6. بنين

  7. بوتسوانا

  8. بوركينا فاسو

  9. الكاميرون

  10. كولومبيا

  11. جمهورية الكونغو الديمقراطية

  12. كوبا

  13. غينيا الاستوائية

  14. الجابون

  15. غينيا

  16. الهند

  17. قيرغيزستان

  18. ليبيريا

  19. موريتانيا

  20. مولدوفا

  21. مونتسيرات

  22. المغرب

  23. ميانمار

  24. نيجيريا

  25. عُمان

  26. باكستان

  27. قطر

  28. الاتحاد الروسي

  29. ساو تومي وبرينسيبي

  30. سنغافورة

  31. توغو

  32. أوغندا

  33. الإمارات العربية المتحدة

  34. أوزبكستان

  35. فيتنام

  36. زامبيا

  37. زيمبابوي

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