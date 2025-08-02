عند الوصول..دخول بدون تأشيرة للأردنيين إلى 51 دولة

تضم الإمارات العربية المتحدة جاليةً كبيرةً من المغتربين، ويشكل الأردنيون نسبةً كبيرةً من بين الجنسيات المتنوعة التي تتخذ من الإمارات موطنًا لها. إذا كنت تحمل جواز سفر أردنيًا، فإليك قائمةً بالعديد من الدول التي يمكنك السفر إليها بسهولة. مع ذلك، من المهم التحقق من المتطلبات الخاصة بوجهتك، مثل مدة الإقامة، وموافقة السلطات، وغيرها.