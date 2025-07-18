عناق على أنغام كولدبلاي يُشعل العاصفة: حب أم فضيحة

وجد آندي بايرون، الرئيس التنفيذي لشركة Astronomer، وهي شركة متخصصة في خدمات البيانات، نفسه في قلب عاصفة رقمية شديدة بعد ظهور مقطع فيديو يظهره وهو يعانق زميلة له بشكل غير لائق خلال حفل لفرقة كولد بلاي

انتشر المقطع، الذي التُقط على الشاشة العملاقة في الحدث، بسرعة كبيرة على الإنترنت. يظهر فيه بايرون وهو يسقط على الأرض، بينما تدير المرأة التي بجانبه - كريستين كابوت، رئيسة قسم شؤون الموظفين في شركة فلك - ظهرها فجأةً بينما تُقرب الكاميرا منهما.

مع انتشار المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، سارع المستخدمون إلى استغلال اللحظة لنشر الميمات والنكات على حساب بايرون. وتفاقم الوضع أكثر عندما انتشر بيان اعتذار مزعوم منسوب إلى بايرون على الإنترنت. ولكن هل كان حقيقيًا؟

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

هل اعتذر؟

تم نشر البيان من قبل مستخدم X (تويتر سابقًا) باسم بيتر إينيس، والذي ادعى أنه تابع لشبكة CBS News.

ومع ذلك، فإن البحث الذي أجرته صحيفة خليج تايمز على موقعي لينكدإن وموقع شبكة سي بي إس نيوز لم يعثر على مثل هذا الشخص يعمل في الشبكة.

في الواقع، تم تصنيف حساب X الذي نشر البيان بوضوح على أنه محاكاة ساخرة - مما يشير إلى أن الاعتذار كان ملفقًا.

ألق نظرة على التغريدة الفيروسية أدناه: