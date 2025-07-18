عناق على أنغام كولدبلاي يُشعل العاصفة: حب أم فضيحة

وجد آندي بايرون، الرئيس التنفيذي لشركة Astronomer، وهي شركة متخصصة في خدمات البيانات، نفسه في قلب عاصفة رقمية شديدة بعد ظهور مقطع فيديو يظهره وهو يعانق زميلة له بشكل غير لائق خلال حفل لفرقة كولد بلاي
انتشر المقطع، الذي التُقط على الشاشة العملاقة في الحدث، بسرعة كبيرة على الإنترنت. يظهر فيه بايرون وهو يسقط على الأرض، بينما تدير المرأة التي بجانبه - كريستين كابوت، رئيسة قسم شؤون الموظفين في شركة فلك - ظهرها فجأةً بينما تُقرب الكاميرا منهما.
مع انتشار المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، سارع المستخدمون إلى استغلال اللحظة لنشر الميمات والنكات على حساب بايرون. وتفاقم الوضع أكثر عندما انتشر بيان اعتذار مزعوم منسوب إلى بايرون على الإنترنت. ولكن هل كان حقيقيًا؟
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هل اعتذر؟
تم نشر البيان من قبل مستخدم X (تويتر سابقًا) باسم بيتر إينيس، والذي ادعى أنه تابع لشبكة CBS News.
ومع ذلك، فإن البحث الذي أجرته صحيفة خليج تايمز على موقعي لينكدإن وموقع شبكة سي بي إس نيوز لم يعثر على مثل هذا الشخص يعمل في الشبكة.
في الواقع، تم تصنيف حساب X الذي نشر البيان بوضوح على أنه محاكاة ساخرة - مما يشير إلى أن الاعتذار كان ملفقًا.
ألق نظرة على التغريدة الفيروسية أدناه:
ماذا جاء في البيان؟
مع أن البيان قد يكون زائفًا، إلا أنه أثار غضبًا على الإنترنت. إليكم نصه:
"أريد أن أعترف باللحظة التي تم تداولها عبر الإنترنت، وخيبة الأمل التي تسببت فيها.
ما كان من المفترض أن يكون ليلة موسيقية مليئة بالبهجة، تحول إلى خطأ شخصي عميق على مسرح عام. أود أن أعتذر بصدق لزوجتي وعائلتي وفريق أسترونومر. أنتم تستحقون الأفضل مني كشريك، وكأب، وكقائد.
هذه ليست الشخصية التي أرغب في أن أكونها، ولا الطريقة التي أرغب بها في تمثيل الشركة التي ساهمت في تأسيسها. أخصص وقتًا للتفكير، وتحمل المسؤولية، وتحديد الخطوات التالية، على الصعيدين الشخصي والمهني. أطلب الخصوصية أثناء خوضي هذه العملية.
أود أيضًا أن أعرب عن مدى قلقي من أن لحظةً كان من المفترض أن تكون خاصة أصبحت علنيةً دون موافقتي. أحترم الفنانين والفنانين، لكنني آمل أن نتمكن جميعًا من التفكير بعمقٍ أكبر في تأثير تحويل حياة شخصٍ آخر إلى عرضٍ فنيٍّ مذهل.
"كما غنى أحد الأصدقاء ذات مرة: "الأضواء سترشدك إلى المنزل، وتشعل عظامك، وسأحاول إصلاحك"."
ورغم أن هذا البيان قد يكون مزيفًا، إلا أنه أدى إلى تضخيم ردود الفعل العنيفة، إذ يعتقد كثيرون أن بايرون كان يحاول التقليل من أهمية الموقف من خلال وصف اللحظة بأنها "خاصة".
ولم يصدر بايرون حتى الآن أي تعليق رسمي بشأن الفيديو أو البيان المزيف.
مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع: الرئيس التنفيذي لشركة فلكية آندي بايرون يعانق رئيس قسم الموارد البشرية في حفل موسيقي لكولدبلاي. التحقق من صحة الخبر: كيف انتشرت ادعاءات مضللة حول "تأشيرة ذهبية مدى الحياة في الإمارات العربية المتحدة مقابل 100 ألف درهم" على نطاق واسع.