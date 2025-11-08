عالم

عملية أمنية ناجحة لتفكيك خلايا داعش في سوريا

وزارة الداخلية السورية تؤكد القبض على مطلوبين ومصادرة مواد مرتبطة بالإرهاب.
عملية أمنية ناجحة لتفكيك خلايا داعش في سوريا
اليزابيث
تاريخ النشر

قامت قوات الأمن السورية، بالتنسيق مع جهاز المخابرات العامة، بتفكيك عدة خلايا إرهابية تابعة لتنظيم داعش والقبض على عدد من المطلوبين في عدة محافظات.

وأكدت وزارة الداخلية السورية في منشور على منصة "إكس"، أن العملية نُفذت استناداً إلى معلومات استخباراتية دقيقة وبعد أسابيع من مراقبة تحركات الأفراد المستهدفين. وأشارت الجهة المعنية إلى أن العملية أسفرت أيضاً عن مصادرة مواد وأدلة مرتبطة بأنشطة إرهابية.

وبحسب السلطات، لا تزال التحقيقات جارية لتحليل المواد المصادرة واستكمال القضية. وتأتي هذه العملية ضمن الجهود الوطنية الواسعة لمكافحة الإرهاب وتعزيز أمن البلاد وسلامة مواطنيها.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع الخليج تايمز على قنوات واتساب.

موصى به

No stories found.
Khaleej Times - Arabic Edition
www.khaleejtimes.com