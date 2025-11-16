عمليات الإنقاذ في عُمان: إخلاء طبي لسائحة إيطالية ومناشدات بتوخي الحذر

وفي 17 أكتوبر، أنقذ جناح الجو التابع لشرطة عُمان السلطانية رجلاً أصيب في قدمه أثناء التنزه في أحد جبال منطقة "امتطي" بمحافظة الداخلية. وقد تم نقل الرجل المصاب إلى مستشفى نزوى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.