عمليات الإنقاذ في عُمان: إخلاء طبي لسائحة إيطالية ومناشدات بتوخي الحذر

نفذت السلطات العُمانية إجلاءً طبيًا لامرأة إيطالية تعرضت لإصابة في الرأس أثناء ممارسة رياضة المشي لمسافات طويلة في الجبل الأخضر، الواقع في محافظة الداخلية.
ووفقًا لشرطة عُمان السلطانية، تم نقل المرأة جوًا إلى مستشفى خولة لتلقي الرعاية الطبية العاجلة بعد سقوطها عن المسار.
وفي 17 أكتوبر، أنقذ جناح الجو التابع لشرطة عُمان السلطانية رجلاً أصيب في قدمه أثناء التنزه في أحد جبال منطقة "امتطي" بمحافظة الداخلية. وقد تم نقل الرجل المصاب إلى مستشفى نزوى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
وتأتي هذه الحوادث في أعقاب عملية إنقاذ سابقة في 25 يوليو، عندما ساعدت السلطات العُمانية متنزهًا أصيب أثناء تتبعه للمسار في التضاريس الوعرة لصلالة في محافظة ظفار.
واستجابت فرق الإنقاذ والإسعاف من هيئة الدفاع المدني والإسعاف بسرعة لحالة الطوارئ، مما يسلط الضوء على أهمية التدخل السريع في المواقع النائية والصعبة.
وحثت السلطات العُمانية هواة الأنشطة الخارجية على اتخاذ الاحتياطات اللازمة وضمان إجراءات السلامة أثناء الانخراط في أنشطة الجبال والطبيعة.