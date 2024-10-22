عالم
عُمان: وفاة مواطنَين في حادث انقلاب ناقلة كيميائية
قالت السلطات أنه تمت السيطرة على تسرب كيميائي نتيجة الحادث.
أعلنت السلطات العُمانية اليوم الثلاثاء عن وفاة مواطنَين عُمانيين في حادث انقلاب ناقلة محملة بمادة كيميائية في محافظة الداخلية.
وأظهرت الصور التي نشرتها هيئة الدفاع المدني والإسعاف على منصة "اكس" (X)، شاحنة الصهريج مقلوبة على جانبها.
وأكدت الهيئة رصد تسرب لمادة كيميائية تُعرف باسم "ثلاثي إيثيلين جلايكول" (TEG)، إلا أنه تمت السيطرة عليها واحتواؤها بنجاح.
وفي حادث منفصل، أعلنت الهيئة في منشور آخر على منصة "اكس" عن غرق مواطن عُماني في محافظة الوسطى يوم 20 أكتوبر.