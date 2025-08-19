عُمان: وفاة سائح إثر انزلاقه أثناء تسلقه جبلاً في ظفار

قالت إدارة الدفاع المدني والإسعاف في سلطنة عمان، اليوم الاثنين، إن سائحاً ومحباً لتسلق الجبال توفي بعد انزلاقه من منحدر شديد في منطقة جبلية بجبل سمحان.

عملت فرق الإنقاذ والإسعاف التابعة للهيئة بمحافظة ظفار بالتعاون مع المواطنين العمانيين على الاستجابة لحالة الطوارئ في المنطقة الجبلية الواقعة بولاية مرباط.

أدى السقوط إلى إصابة السائح بجروح خطيرة. ورغم جهود الإنقاذ، كانت الإصابات قاتلة، وأُعلنت وفاته.

جددت السلطات في سلطنة عُمان حثّها للمواطنين والمقيمين والزوار على توخي الحذر عند زيارة المناطق الجبلية، وخاصةً خلال موسم الخُرَيْد، حيث تصبح المسارات زلقة وتزداد احتمالية وقوع الحوادث. كما شدّدت على أهمية الالتزام بالإرشادات الوقائية.

تزدهر السياحة في محافظة ظفار العُمانية خلال موسم الخريف، حيث تتحول المنطقة إلى رقعة خضراء يانعة. تُغطي الأمطار الموسمية الجبال بخضرة زاهية، مُشكّلةً مناظر طبيعية خلابة تجذب الزوار من جميع أنحاء البلاد وخارجها.

