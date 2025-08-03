عُمان: وفاة رجل في حادث سير بظفار ونقل جثمانه

ينبغي على السائقين التأكد من أن سياراتهم في حالة ممتازة.

يجب أن تتمتع الإطارات بقبضة جيدة ويجب أن تكون الفرامل سريعة الاستجابة، خاصة في ظل الطرق الزلقة والمبللة بالمطر.

غالبًا ما تنخفض الرؤية بسبب الضباب والضباب، لذا فإن استخدام مصابيح الضباب والضوء المنخفض بدلاً من الضوء العالي أمر بالغ الأهمية.

يمكن أن تكون الطرق الضبابية في ظفار خادعة، ومن الشائع أن نصادف الماشية مثل الأبقار والماعز والإبل تعبر الطرق بشكل غير متوقع، وخاصة بالقرب من المزارع الريفية.