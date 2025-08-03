عُمان: وفاة رجل في حادث سير بظفار ونقل جثمانه

أعلنت شرطة عمان السلطانية، اليوم الأحد، عن وفاة مواطن عماني في حادث أليم بالسلطنة، يوم السبت الموافق 2 أغسطس.
وقعت الحادثة بعد تصادم سيارتين اليوم السبت في ولاية ثمريت بمحافظة ظفار جنوب سلطنة عمان.
تم نقل جثمان المتوفى من مستشفى السلطان قابوس بصلالة إلى ولاية لوى بمحافظة شمال الباطنة بواسطة طيران الشرطة.
في الشهر الماضي، لقي خمسة أشخاص حتفهم في حادث تصادم متعدد المركبات على طريق السلطان سعيد بن تيمور بمحافظة ظفار. وأشارت التقارير الأولية إلى وفاة عمانيين اثنين وثلاثة إماراتيين. كما أصيب أحد عشر آخرون، بينهم عمانيان وتسعة إماراتيين، من بينهم خمسة أطفال.
في غضون ذلك، في الثاني من يوليو/تموز، لقي أربعة أشخاص حتفهم إثر انقلاب حافلة تقل أطفالًا إثر اصطدامها بجسم ثابت في منطقة الرصيص بمحافظة إزكي. ولقي سائق الحافلة وثلاثة أطفال حتفهم في الحادث.
مع ازدياد حركة السفر خلال موسم الخريف، من الضروري أن يكون السائقون أكثر حذرًا على الطرق. في تقرير سابق لصحيفة خليج تايمز ، ينصح سكان الإمارات الذين سبق لهم السفر إلى صلالة بشدة بعدم التسرع في القيادة.
وفيما يلي بعض النصائح التي يمكنهم اتباعها:
ينبغي على السائقين التأكد من أن سياراتهم في حالة ممتازة.
يجب أن تتمتع الإطارات بقبضة جيدة ويجب أن تكون الفرامل سريعة الاستجابة، خاصة في ظل الطرق الزلقة والمبللة بالمطر.
غالبًا ما تنخفض الرؤية بسبب الضباب والضباب، لذا فإن استخدام مصابيح الضباب والضوء المنخفض بدلاً من الضوء العالي أمر بالغ الأهمية.
يمكن أن تكون الطرق الضبابية في ظفار خادعة، ومن الشائع أن نصادف الماشية مثل الأبقار والماعز والإبل تعبر الطرق بشكل غير متوقع، وخاصة بالقرب من المزارع الريفية.
بعض المنعطفات على طول الطريق ضيقة ومنحنية بشكل حاد، مما يجعل من الضروري التباطؤ حتى لو كان حد السرعة يسمح بـ 80 كيلومترًا في الساعة.