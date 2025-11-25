عمان: وصول رماد بركان إثيوبيا إلى الربع الخالي

أصدرت السلطات البيئية في عمان تحديثًا آخر بعد ثوران بركان في إثيوبيا لأول مرة منذ أكثر من 10,000 عام، مما تسبب في مخاوف صحية وقلق بشأن تعطل الرحلات الجوية في المنطقة.
أكدت هيئة البيئة في عمان يوم الاثنين أن الرماد البركاني تم اكتشافه فوق أجزاء من الربع الخالي وأجزاء من بحر العرب على ارتفاع 35,000 قدم، بينما طمأنت الجمهور بأنه لم يتم الإبلاغ عن أي تأثيرات كبيرة.
"أكدت بيانات مراقبة جودة الهواء من هيئة البيئة أيضًا عدم تسجيل أي زيادات في تركيزات ملوثات الهواء داخل السلطنة... لا توجد مخاطر أو تأثيرات على الصحة العامة أو البيئة." حسبما جاء في البيان.
تواصل الفرق المتخصصة مراقبة وتقييم الوضع على مدار الساعة لضمان سلامة الأجواء.
ومع ذلك، قامت هيئة البيئة بتفعيل مركز الطوارئ البيئية وتنسيق الجهود مع وزارة الصحة وهيئة الدفاع المدني والإسعاف وهيئة الطيران المدني لمتابعة الوضع الحالي.
في إشعار سابق حول انبعاثات الغاز والرماد من بركان هايلي جبي في إثيوبيا، أشارت الهيئة إلى التأثير المحتمل على جودة الهواء في السلطنة.
وفي الوقت نفسه، أصدرت السعودية أيضًا بيانًا قالت فيه إنها تراقب الأجواء في المملكة ولم يتم تسجيل أي تأثير حتى الآن.
هايلي جبي هو بركان إثيوبيا الخامل منذ فترة طويلة، ويقع في سلسلة إرتا ألي. ثار البركان لأول مرة منذ أكثر من 10,000 عام، مما أدى إلى انبعاث أعمدة رماد شاهقة انجرفت عبر البحر الأحمر نحو عمان واليمن.
يقول العلماء إن الثوران يمثل واحدة من أكثر الصحوات البركانية استثنائية في تاريخ المنطقة المسجل. على الرغم من العزلة على الأرض، لفتت سحابة الرماد انتباه سلطات الطيران. امتدت السحابة عبر اليمن وعمان لتصل إلى ارتفاعات تقارب 20,000 قدم.