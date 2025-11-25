عمان: وصول رماد بركان إثيوبيا إلى الربع الخالي

أكدت هيئة البيئة في عمان يوم الاثنين أن الرماد البركاني تم اكتشافه فوق أجزاء من الربع الخالي وأجزاء من بحر العرب على ارتفاع 35,000 قدم، بينما طمأنت الجمهور بأنه لم يتم الإبلاغ عن أي تأثيرات كبيرة.