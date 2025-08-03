عُمان: مقتل 3 أشخاص في حادث شاحنة مروع

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وتعرض آخر لإصابات بالغة في حادث تصادم مروع بين شاحنتين بمنطقة الرحبة بولاية عبري بمحافظة الظاهرة في سلطنة عمان.
وذكرت هيئة الدفاع المدني والإسعاف في السلطنة أن فرق الطوارئ قدمت الإسعافات الأولية في مكان الحادث قبل نقل المصاب إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج العاجل.
يُضاف هذا الحادث الأخير إلى سلسلة حوادث طرق شهدتها عُمان مؤخرًا. فقبل يوم واحد فقط، لقي مواطن عُماني حتفه في حادث مأساوي بالسلطنة. وقع الحادث إثر تصادم مركبتين في ثمريت يوم السبت، وهي بلدة صغيرة بولاية ظفار جنوب عُمان.
في الثاني من أغسطس، تكبدت عائلة إماراتية خسارةً فادحةً بوفاة والدها في حادثٍ مروع على طريق هيما. وأكد نجل الضحية الخبر المفجع لصحيفة "خليج تايمز" .
لقي خمسة أشخاص حتفهم في حادث تصادم متعدد المركبات على طريق السلطان سعيد بن تيمور بمحافظة ظفار في الساعة السابعة من صباح يوم الأحد 11 يوليو.
في غضون ذلك، في الثاني من يوليو/تموز، لقي أربعة أشخاص حتفهم إثر انقلاب حافلة تقل أطفالًا إثر اصطدامها بجسم ثابت في منطقة الرصيص بمحافظة إزكي. ولقي سائق الحافلة وثلاثة أطفال حتفهم في الحادث.
مع تزايد حركة السفر خلال موسم الخريف، من الضروري أن يكون السائقون أكثر حذراً على الطرق.
وفيما يلي بعض النصائح التي يمكن للسكان اتباعها:
ينبغي على السائقين التأكد من أن سياراتهم في حالة ممتازة.
يجب أن تتمتع الإطارات بقبضة جيدة ويجب أن تكون الفرامل سريعة الاستجابة، خاصة في ظل الطرق الزلقة والمبللة بالمطر.
غالبًا ما تنخفض الرؤية بسبب الضباب والضباب، لذا فإن استخدام مصابيح الضباب والضوء المنخفض بدلاً من الضوء العالي أمر بالغ الأهمية.
يمكن أن تكون الطرق الضبابية في ظفار خادعة، ومن الشائع أن نصادف الماشية مثل الأبقار والماعز والإبل تعبر الطرق بشكل غير متوقع، وخاصة بالقرب من المزارع الريفية.
بعض المنعطفات على طول الطريق ضيقة ومنحنية بشكل حاد، مما يجعل من الضروري التباطؤ حتى لو كان حد السرعة يسمح بـ 80 كيلومترًا في الساعة.