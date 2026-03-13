عُمان: مقتل وافدين وإصابة آخرين في تحطم طائرتين مسيرتين

[ملاحظة المحرر: تابعوا مدونة خليج تايمز المباشرة وسط الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية للاطلاع على آخر التطورات الإقليمية.]
أفادت وكالة الأنباء العمانية اليوم أن مصدرًا أمنيًا أكد إسقاط طائرتين مسيرتين في محافظة صحار. سقطت إحدى الطائرتين في المنطقة الصناعية بالواهي، مما أسفر عن مقتل وافدين وإصابة عدد آخر، بينما تحطمت الأخرى في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات.
وذكرت وكالة الأنباء أن السلطات المختصة تتعامل بنشاط مع الحادثين وتواصل التحقيق في ملابساتهما.
كما أشارت الوكالة إلى أن السلطات تشيد بوعي وتعاون المواطنين والمقيمين في الامتناع عن مشاركة الصور أو الشائعات والاعتماد على المصادر الرسمية للمعلومات.
وأكدوا للجمهور أن جميع الجهود اللازمة يتم حشدها لحماية البلاد والحفاظ على السلامة.
هذا ليس الهجوم الأول على عمان.
في 11 مارس، عملت فرق الدفاع المدني العمانية على احتواء حريق في خزانات وقود بعد استهداف طائرات مسيرة لمنشآت تخزين النفط يوم الأربعاء.
أفاد التلفزيون الرسمي العماني أن الطائرات المسيرة أصابت خزانات وقود في الميناء. وأكدت السلطات أن الحادث لم يؤثر على استمرارية إمدادات النفط أو المنتجات البترولية في البلاد.
في وقت سابق من 1 مارس، استُهدف ميناء الدقم التجاري بطائرتين مسيرتين، أصابت إحداهما سكن عمال متنقل، حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية.
وقال مصدر أمني إن عاملاً وافداً أصيب في الضربة، بينما سقط حطام الطائرة المسيرة الثانية بالقرب من خزانات وقود دون وقوع أي خسائر بشرية أو مادية.
في اليوم نفسه، تعرضت ناقلة نفط خاضعة للعقوبات الأمريكية لضربة قبالة شبه جزيرة مسندم العمانية، مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص، وفقًا للمركز الوطني للأمن البحري في البلاد.
وفي 1 مارس أيضًا، في حادث منفصل، قُتل أحد أفراد الطاقم من الجنسية الهندية بعد أن أصاب مقذوف ناقلة المنتجات MKD VYOM التي ترفع علم جزر مارشال قبالة سواحل مسقط.
اندلع الحريق نتيجة للضربة وسط تصاعد التوترات الإقليمية في أعقاب الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران وإجراءات طهران’ الانتقامية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
أكد مدير السفينة’ الحادث، قائلاً: "ببالغ الحزن نؤكد وفاة أحد أفراد الطاقم، الذي كان في غرفة المحرك وقت وقوع الحادث."