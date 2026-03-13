عُمان: مقتل وافدين وإصابة آخرين في تحطم طائرتين مسيرتين

أفادت وكالة الأنباء العمانية اليوم أن مصدرًا أمنيًا أكد إسقاط طائرتين مسيرتين في محافظة صحار. سقطت إحدى الطائرتين في المنطقة الصناعية بالواهي، مما أسفر عن مقتل وافدين وإصابة عدد آخر، بينما تحطمت الأخرى في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات.