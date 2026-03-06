"عُمان للتسويق النفطي" تنفي صحة الأنباء المتداولة وتوضح حقيقة هجوم "الدقم"

أصدرت شركة عُمان للتسويق النفطي توضيحاً بشأن التقارير المتداولة في الخامس من مارس عبر وكالات الأنباء ووسائل الإعلام الأجنبية حول هجوم مزعوم على خزان وقود.
وأشارت الشركة إلى أن التغطية الإعلامية وصفت الحادث بشكل غير دقيق؛ حيث أكدت أن الواقعة المتداولة حدثت في الأصل يوم الثلاثاء، 3 مارس 2026، عندما تم استهداف أحد خزانات الوقود التابعة للشركة في ميناء الدقم التجاري.
وشددت شركة عُمان للتسويق النفطي في بيانها على أن عملياتها مستمرة دون انقطاع، وحثت الجمهور ووسائل الإعلام على التحقق من المعلومات من خلال المصادر الرسمية قبل مشاركة أو تداول تقارير غير مؤكدة.
وذكرت وكالة الأنباء العُمانية، نقلاً عن مصدر أمني، أن حادثة الثالث من مارس تضمنت استهداف خزانات وقود في ميناء الدقم التجاري بعدة طائرات مسيرة، أصابت إحداها صهريج وقود.
وقالت الوكالة: "تم احتواء الأضرار الناتجة دون تسجيل أي خسائر بشرية. وتؤكد سلطنة عُمان إدانتها لهذا الاستهداف، وتعلن أنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذا الحادث".