عالم

عُمان: ضبط 6 أشخاص لحيازة 55 كيلوجراماً من المخدرات

قالت شرطة عمان السلطانية إنه يجري اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقبوض عليهم.
الصورة: شرطة عُمان السلطانية عبر X

الصورة: شرطة عُمان السلطانية عبر X

تاريخ النشر

ألقت شرطة عُمان السلطانية القبض على ستة أشخاص بتهمة حيازة المخدرات، بحسب ما كشفته الهيئة في منشور على موقع X، الأحد.

وقالت الشرطة إن الرجال كانوا يمتلكون أكثر من 32 كيلوغراما من الميثامفيتامين الكريستالي و23 كيلوغراما من الماريجوانا، وكانوا من أصل آسيوي.

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية القبض على المتهمين، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

في وقت سابق من هذا الشهر، أُلقي القبض على شخصين يُهربان مخدرات عبر شركة شحن في عُمان. كانا يحاولان شحن 15 كيلوغرامًا من الأفيون إلى دولة أوروبية.

أثناء قيام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان بتفتيش شحنة مضخات مياه تم إدخالها إلى البلاد، عثروا على المخدرات مخبأة بطريقة احترافية.

في دبي، حُكم على رجل بالسجن خمس سنوات وغرامة 50 ألف درهم، والترحيل، بعد ثبوت شرائه مخدرات لزوجته. وأظهرت سجلات المحكمة أنه اشترى المخدرات من تاجر مجهول عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي.

عُمان: القبض على شخصين بتهمة تهريب 15 كيلوغراماً من المخدرات عبر شركة شحن دبي: السجن 5 سنوات لرجل وترحيله لتزويده زوجته بالمخدرات مجاناً شاهد: كيف تساعد مراكز إعادة التأهيل في أبوظبي مدمني المخدرات المتعافين على العودة إلى المجتمع

موصى به

No stories found.
Khaleej Times - Arabic Edition
www.khaleejtimes.com