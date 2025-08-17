عُمان: ضبط 6 أشخاص لحيازة 55 كيلوجراماً من المخدرات

ألقت شرطة عُمان السلطانية القبض على ستة أشخاص بتهمة حيازة المخدرات، بحسب ما كشفته الهيئة في منشور على موقع X، الأحد.
وقالت الشرطة إن الرجال كانوا يمتلكون أكثر من 32 كيلوغراما من الميثامفيتامين الكريستالي و23 كيلوغراما من الماريجوانا، وكانوا من أصل آسيوي.
ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية القبض على المتهمين، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
في وقت سابق من هذا الشهر، أُلقي القبض على شخصين يُهربان مخدرات عبر شركة شحن في عُمان. كانا يحاولان شحن 15 كيلوغرامًا من الأفيون إلى دولة أوروبية.
أثناء قيام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان بتفتيش شحنة مضخات مياه تم إدخالها إلى البلاد، عثروا على المخدرات مخبأة بطريقة احترافية.
في دبي، حُكم على رجل بالسجن خمس سنوات وغرامة 50 ألف درهم، والترحيل، بعد ثبوت شرائه مخدرات لزوجته. وأظهرت سجلات المحكمة أنه اشترى المخدرات من تاجر مجهول عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي.