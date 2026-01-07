عمان: ضبط أفريقي قتل زميله في العمل

اعتقل أفريقي في عمان لارتكابه جريمة قتل، حسبما قالت شرطة السلطنة الملكية يوم الأربعاء، 7 يناير 2026. وفي بيان موجز، كشفت الشرطة عن ملابسات الجريمة.
وأظهرت التحقيقات الإضافية التي أجرتها القوة أن القاتل والضحية كانا يعملان بشكل غير قانوني في مزرعة في محافظة شمال الباطنة، وكان الضحية من نفس الجنسية الأفريقية.
وفي يوليو، تم اعتقال بنغلاديشي في عمان على خلفية طعن مميت لأحد مواطنيه في ولاية صور. وتمت عملية الاعتقال من قبل قيادة شرطة محافظة جنوب الشرقية بعد تلقي تقارير عن الحادث.
