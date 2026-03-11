عالم

عُمان تعلن تفاصيل عطلة عيد الفطر للقطاعين العام والخاص

إجازة لمدة 5 أيام تبدأ من 19 مارس.. وتحري الهلال يوم الخميس لتحديد غرة شوال.
المصلون المسلمون يؤدون صلاة عيد الفطر صباحاً في منطقة الفنجاء بولاية الداخلية في سلطنة عمان's، على بعد حوالي 65 كيلومتراً جنوب غرب العاصمة في 10 أبريل 2024.

ياسمين حسين
أعلنت سلطنة عمان عن إجازة عيد الفطر لموظفي القطاعين العام والخاص، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية يوم الأربعاء.

ستتم عملية استطلاع رؤية هلال شهر شوال، الذي يحدد موعد بدء العيد، يوم الخميس 19 مارس في عمان؛ حيث كان غرة شهر رمضان المبارك هناك في 19 فبراير، على عكس دولة الإمارات.

سيحصل الموظفون في عمان هذا العام على إجازة تبدأ من الخميس 19 مارس (الموافق 29 رمضان) وحتى الثلاثاء 24 مارس، مما يمنح السكان عطلة طويلة لمدة خمسة أيام للاحتفال بهذه المناسبة.

نظام العطلات الرسمية في عمان: تبدأ عطلة عيد الفطر رسمياً من 29 رمضان وتستمر حتى 3 شوال. وبموجب المرسوم السلطاني رقم 88/2022 الذي يحدد العطلات الرسمية في السلطنة، فإنه في حال صادف اليوم الأول لأي من عيدي الفطر أو الأضحى يوم جمعة، يتم تعويض السكان بيوم إجازة إضافي.

