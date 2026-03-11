عُمان تعلن تفاصيل عطلة عيد الفطر للقطاعين العام والخاص

نظام العطلات الرسمية في عمان: تبدأ عطلة عيد الفطر رسمياً من 29 رمضان وتستمر حتى 3 شوال. وبموجب المرسوم السلطاني رقم 88/2022 الذي يحدد العطلات الرسمية في السلطنة، فإنه في حال صادف اليوم الأول لأي من عيدي الفطر أو الأضحى يوم جمعة، يتم تعويض السكان بيوم إجازة إضافي.