عُمان تعلن تعذر رؤية هلال رجب والاثنين غرة الشهر الفضيل

وفي بيان لها، ذكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في البلاد أن "هلال الشهر الذي يمثل بداية شهر رجب 1447 هـ لم تتم رؤيته بعد غروب شمس هذا المساء، السبت، التاسع والعشرين من جمادى الآخرة 1447 هـ".