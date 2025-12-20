عُمان تعلن تعذر رؤية هلال رجب والاثنين غرة الشهر الفضيل

أعلنت سلطنة عمان يوم السبت أنها لم ترصد هلال شهر رجب، مما يعني أن يوم الاثنين سيكون غرة شهر رجب لعام 1447 هـ.
وفي بيان لها، ذكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في البلاد أن "هلال الشهر الذي يمثل بداية شهر رجب 1447 هـ لم تتم رؤيته بعد غروب شمس هذا المساء، السبت، التاسع والعشرين من جمادى الآخرة 1447 هـ".
وتكتسب هذه الرؤية أهمية بالغة لأنها تمثل بداية رحلة روحانية تستمر لثلاثة أشهر وصولاً إلى شهر رمضان، أقدس شهور الإسلام المخصص للصيام والعبادة.
ومع ذلك، فقد تم رصد هلال شهر رجب في وقت سابق من يوم السبت، 20 ديسمبر، في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويمر التسلسل الزمني من رجب إلى رمضان عبر مراقبة الأهلّة؛ فبعد انتهاء شهر رجب، يبدأ شهر شعبان بناءً على رؤية الهلال الخاصة به، يليه شهر رمضان الذي لا يبدأ إلا عند ثبوت رؤية هلال رمضان.
ويحدث هذا عادةً بعد شهرين قمريين تقريباً من بداية شهر رجب، وإن كان التوقيت الدقيق يعتمد على الرؤية الفعلية للأهلّة.