عُمان تطلق التأشيرة الذهبية لجذب المستثمرين

في محاولة لتقديم المزيد من الحوافز للمستثمرين الأجانب وتوفير بيئة عمل أكثر ملاءمة، أطلقت سلطنة عمان مؤخرًا برنامج تأشيرة "الإقامة الذهبية".
في 31 أغسطس، أطلقت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في السلطنة خطة تهدف إلى تعزيز مكانة الدولة الخليجية كوجهة رائدة للاستثمار العالمي.
وقال مبارك بن محمد الدوهاني مدير عام التخطيط بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ورئيس فريق التحول الرقمي بالوزارة إن هذه الخطوة تهدف إلى "توفير بيئة أعمال مستقرة ومحفزة توفر للمستثمرين فرصاً عالية الجودة للنمو والاستقرار على المدى الطويل".
وتعتزم الدولة أيضاً إطلاق مبادرة "شركات ماجد" وخدمة التصديق الإلكتروني لنقل ملكية السجل التجاري عبر منصة "استثمر في عمان"، بحسب وكالة الأنباء العمانية.
تقدم سلطنة عمان الآن برنامجين للإقامة الاستثمارية من خلال الاستثمار العقاري والاستثمار التجاري والودائع المصرفية طويلة الأجل على أساس قابل للتجديد لمدة خمس وعشر سنوات، شريطة أن يستوفي المتقدمون معايير محددة.
يمكن التقديم على البرنامج الجديد للإقامة طويلة الأمد في سلطنة عمان عبر منصة "استثمر في عُمان" الإلكترونية.
ويأتي في مستويين:
المستوى 1
لتقديم طلب الحصول على الفئة الأولى، يتعين على المستثمرين القيام بواحد مما يلي:
- القيام باستثمار لا يقل عن 500 ألف ريال عماني في شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة عامة أو سندات حكومية.
شراء عقار في السلطنة بقيمة لا تقل عن 500 ألف ريال عماني
تأسيس شركة توظف 50 مواطنًا عُمانيًا على الأقل. لا يشترط تحديد رأس مال الشركة.
صلاحية تصريح الإقامة الممتد من الفئة الأولى في عُمان هي ١٠ سنوات، قابلة للتمديد. رسوم الحصول على البطاقة ٥٥١ ريالاً عُمانياً.
المستوى 2
لكي يكون المستثمرون مؤهلين لهذه الفئة، يجب عليهم:
- القيام باستثمار لا يقل عن 250 ألف ريال عماني في شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة عامة
أو شراء عقار في السلطنة بقيمة لا تقل عن 250 ألف ريال عماني
يمكن للعمال الوافدين المقيمين حالياً في سلطنة عمان والذين يرغبون في التقاعد في السلطنة الحصول على تصريح إقامة ممتدة من خلال تقديم دليل على وجود دخل ثابت لا يقل عن 4000 ريال عماني شهرياً.
مدة صلاحية تصريح الإقامة العُمانية الممتدة من الفئة الثانية خمس سنوات قابلة للتمديد. تبلغ رسوم الحصول على هذه البطاقة 326 ريالاً عُمانياً.