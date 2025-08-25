عُمان تطلق التأشيرة الذهبية لجذب المستثمرين

يمكن للعمال الوافدين المقيمين حالياً في سلطنة عمان والذين يرغبون في التقاعد في السلطنة الحصول على تصريح إقامة ممتدة من خلال تقديم دليل على وجود دخل ثابت لا يقل عن 4000 ريال عماني شهرياً.