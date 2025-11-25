عمان تصدر تحذيراً بعد بركان "هايلي جبي" باثيوبيا

بدأ الثوران الانفجاري في بركان هايلي جبي حوالي الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت عالمي منسق يوم الأحد، وفقًا لموقع VolcanoDiscovery، الذي استشهد بتحذير من مركز تولوز لمشورة الرماد البركاني (VAAC). وأكدت بيانات الأقمار الصناعية لاحقًا سحابة رماد ضخمة ترتفع إلى ما يقدر بـ 10-15 كم في الغلاف الجوي.