عمان تصدر تحذيراً بعد بركان "هايلي جبي" باثيوبيا

أصدرت هيئة البيئة العمانية تحذيرًا بشأن انبعاثات الغاز والرماد من بركان هايلي جبي، مشيرة إلى التأثير المحتمل على جودة الهواء في السلطنة. وأكدت الهيئة أنه حتى الآن، لم ترصد محطات المراقبة أي ارتفاع في مستويات الملوثات.
هايلي جبي هو بركان إثيوبيا الذي كان خامدًا لفترة طويلة، ويقع في نطاق إرتا ألي. ثار البركان لأول مرة منذ 10,000 عام، مطلقًا أعمدة رماد شاهقة انجرفت عبر البحر الأحمر نحو عمان واليمن.
يقول العلماء إن الثوران يمثل واحدة من أكثر الصحوات البركانية استثنائية في تاريخ المنطقة المسجل. على الرغم من البعد على الأرض، لفتت سحابة الرماد انتباه سلطات الطيران. امتدت السحابة عبر اليمن وعمان لتصل إلى ارتفاعات تقارب 20,000 قدم.
من خلال 68 محطة مراقبة موزعة في جميع أنحاء عمان، بما في ذلك 8 محطات في ظفار و5 في الوسطى، تقوم هيئة البيئة بمتابعة مستمرة على مدار الساعة لتركيزات الملوثات.
كما تؤكد أنه حتى الآن، لم يتم تسجيل أي زيادات في تركيزات الملوثات داخل البلاد، ولا توجد مؤشرات على تأثر جودة الهواء بانبعاثات البركان.
أبلغت الهيئة الجمهور بأنه يمكنهم متابعة مؤشر جودة الهواء في الوقت الحقيقي عبر منصة “نقي” لمراقبة جودة الهواء. ستواصل السلطات المعنية مراقبة الوضع وستعلن عن أي تطورات إذا لزم الأمر، وفقًا للبيان.
وفي الوقت نفسه، أصدرت المملكة العربية السعودية أيضًا بيانًا قالت فيه إنها تراقب الأجواء في المملكة ولم يتم تسجيل أي تأثير حتى الآن.
بدأ الثوران الانفجاري في بركان هايلي جبي حوالي الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت عالمي منسق يوم الأحد، وفقًا لموقع VolcanoDiscovery، الذي استشهد بتحذير من مركز تولوز لمشورة الرماد البركاني (VAAC). وأكدت بيانات الأقمار الصناعية لاحقًا سحابة رماد ضخمة ترتفع إلى ما يقدر بـ 10-15 كم في الغلاف الجوي.