عُمان تحقق في هجمات غادرة مجهولة وتؤكد حيادها الإيجابي

أكدت وزارة الخارجية العمانية أن 'الهجمات الغادرة والجبانة' التي استهدفت عمان مؤخراً لم تعلن عنها أي جهة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية للبلاد.

وأضاف البيان أن السلطات تواصل التحقيق في 'المصدر والدوافع الحقيقية' لهذه الهجمات.

تجدد عمان إدانتها للحرب المستمرة وجميع أعمال العنف والاستهداف العسكري ضد جميع دول المنطقة، وتؤكد أنها تظل 'ملتزمة بمبادئها الثابتة القائمة على ممارسة سياسة الحياد الإيجابي'.

وجددت عمان دعوتها للسلام والأمن والاستقرار في جميع أنحاء المنطقة، وحثت على إنهاء الحرب الحالية والعودة إلى الحوار والدبلوماسية لمعالجة أسباب الصراع وضمان السلامة لجميع الشعوب.