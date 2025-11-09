عُمان تحث مخالفي التأشيرات على تسوية أوضاعهم مع اقتراب انتهاء مهلة العفو
دعت شرطة عمان السلطانية المخالفين لنظام التأشيرات للاستفادة من برنامج العفو الذي يسمح لهم بتسوية أوضاعهم وتسديد غراماتهم والتزاماتهم المالية.
أصدرت وزارة العمل في الدولة مؤخرًا تعميمًا للإعلان عن تمديد فترة السماح للبرنامج حتى 31 ديسمبر 2025. وفي إشعار على قنواتها في وسائل التواصل الاجتماعي، أوضحت شرطة عمان السلطانية أن هذا التمديد نهائي.
شرحت قوة الشرطة شروط البرنامج بالتفصيل، كما يلي:
سيتم إعفاء الأجانب الراغبين في تسوية أوضاعهم من خلال تجديد تصاريح إقامتهم أو نقل عملهم داخل سلطنة عمان من جميع الغرامات الناتجة عن انتهاء صلاحية تصاريح دخولهم أو إقامتهم (لحاملي تصاريح إقامة العمل)، بشرط أن تتحقق وزارة العمل من تصحيح أوضاعهم.
سيتم إعفاء الأجانب الراغبين في مغادرة سلطنة عمان نهائيًا من جميع الغرامات الناتجة عن إنهاء جميع أنواع التأشيرات غير المتعلقة بالعمل.