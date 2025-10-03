عُمان تتابع عن كثب وضع مواطنيها على سفينة "أسطول الحرية" المعترضة

بعد أن اعترضت إسرائيل جميع السفن التابعة لأسطول الصمود العالمي، واحتجزت كل من كانوا على متنها، أصدرت سلطنة عمان بيانا قالت فيه إنها "تتابع عن كثب" وضع مواطنيها.
أكدت سلطنة عمان، الجمعة، أنها تتابع عن كثب أوضاع المواطنين العمانيين المشاركين في أسطول الحرية العالمي.
وأضافت أنها حريصة على سلامتهم تمهيدًا لعودتهم سالمين إلى أرض الوطن. ودعت الأمة أيضًا إلى "سلامة جميع المشاركين في الأسطول وعدم تعريضهم لأي مخاطر".
أبحرت سفينة "أسطول الصمود العالمي" الشهر الماضي، وهي تحمل سياسيين ونشطاء، من بينهم الناشطة السويدية جريتا ثونبرج، نحو غزة، حيث تقول الأمم المتحدة إن المجاعة تتفاقم هناك.
وبدأت البحرية الإسرائيلية اعتراض القوارب يوم الأربعاء، وقال مسؤول إسرائيلي في اليوم التالي إن القوارب التي تحمل على متنها أكثر من 400 شخص منعت من الوصول إلى قطاع غزة.
[مع مدخلات من وكالة فرانس برس]