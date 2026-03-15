عقيدة روبيو: دمر ثم اعقد صفقة.. حين تلتقي الصقور مع لغة المصالح

بعد وقت قصير من انضمام الرئيس دونالد ترامب إلى إسرائيل في شن حرب جديدة ضد إيران، انتشر مقطع فيديو بالذكاء الاصطناعي يظهر وزير الخارجية ماركو روبيو عبر الإنترنت.
يرتدي عمامة سوداء وعباءة، ويترأس عرضًا عسكريًا إيرانيًا، ويتحدث في مسجد، ويتأمل أفق طهران. التعليق: “ماركو روبيو يدرك أنه الزعيم الأعلى الجديد لإيران.”
على الرغم من أن الفيديو كان يهدف إلى السخرية، إلا أنه يبلور لحظة محورية لروبيو.
طوال مسيرته السياسية الطويلة، دعا روبيو إلى إسقاط الحكومات المعادية للولايات المتحدة. كان يُعتبر في السابق بعيدًا عن فكر ترامب لدرجة أن العديد من المسؤولين والسياسيين شككوا في بقائه عامًا واحدًا في الإدارة. لكن اليوم، يتولى روبيو قيادة حملات ترامب العدوانية لإعادة تشكيل حكومات إيران وفنزويلا وكوبا وما بعدها.
ترامب، الذي وعد بإنهاء الحروب الأمريكية، يتبنى الآن السياسات التي يدعمها روبيو ورفاقه الأيديولوجيون، مما يثير استياء المؤيدين الذين اعتقدوا أن ترامب قد بشر بعصر جديد من ضبط النفس العسكري.
لكن روبيو لا يحاول تحويل ترامب إلى المحافظة الجديدة في عهد جورج دبليو بوش، التي سعت إلى إعادة تشكيل الأنظمة السياسية للدول الأخرى، أحيانًا بالقوة العسكرية، كما يقول مسؤولون ومحللون أمريكيون. بدلاً من ذلك، يبدو أنه يتبع نهجًا جديدًا مبنيًا على القوة الخالية من المبادئ. إنه دمج للمحافظة الجديدة مع تعاملات ترامب، ويصل إلى استخدام القوة العسكرية والاقتصادية الأمريكية لتحويل الدول الاستبدادية إلى دول عميلة.
إنه امتثال النظام بدلاً من تغيير النظام، عقيدة التدمير والصفقة.
رأى المحافظون الجدد التقليديون أن تعزيز الديمقراطية وبناء الأمة في العالم هو خير أخلاقي، حتى لو تم ذلك تحت تهديد السلاح. واعتبروا ذلك وسيلة لتحويل الخصوم بالكامل وتوسيع النفوذ الأمريكي من خلال نشر الأفكار. نهج إدارة ترامب، حتى الآن، يترك السياسات الداخلية للدول المنافسة طالما أنها تظهر الطاعة.
قالت إيما أشفورد، باحثة في مركز ستيمسون، وهو مجموعة بحثية في واشنطن: “بالنسبة لروبيو وغيره من أعضاء هذه المجموعة الشابة، لا تتعلق السياسة الخارجية بتغيير النظام بقدر ما تتعلق بالقوة،” وأضافت: “إنها تتعلق بالحفاظ على التفوق العسكري الأمريكي، وجعل الدول الأخرى تخافنا وتحترمنا.”
طرح روبيو هذه الفكرة في مؤتمر ميونيخ للأمن الشهر الماضي في خطاب أعرب فيه عن أسفه لزوال “الإمبراطوريات الغربية العظيمة” وتعهد بأن أمريكا ستحمل رايتها.
قال تومي بيغوت، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية: “للتوضيح: الوزير روبيو هو ‘مؤيد’ لتطبيق سياسة الرئيس ترامب الخارجية ‘أمريكا أولاً،” وأضاف: “كما قال الرئيس ترامب، إنه يصنع السلام حيثما أمكنه ذلك، لكنه لن يتردد أبدًا في مواجهة التهديدات لأمريكا أينما وجب علينا ذلك. هذه سياسة يدعمها الوزير روبيو بالكامل، ونتائج الرئيس ترامب التاريخية تتحدث عن نفسها.”
‘أطلقوا العنان لتشيانغ’
كان تحذير روبيو لإيران عنيفًا، وإن كان غامضًا بعض الشيء: “سنطلق العنان لتشيانغ على هؤلاء الناس في الساعات والأيام القليلة القادمة.”
جاءت الإشارة الغامضة بعد وقت قصير من بدء الحرب، حيث تحدث عن تسريع حملة القصف الأمريكية والإسرائيلية. وقال في الكابيتول هيل: “ستبدأون حقًا في إدراك تغيير في نطاق وشدة هذه الهجمات، حيث تقوم، بصراحة، أقوى قوتين جويتين في العالم بتفكيك هذا النظام الإرهابي.”
تشير كلمة “تشيانغ” إلى صلة غير معروفة بين روبيو وعائلة بوش، التي كان رئيسها الأصغر، جورج دبليو، مهندس “الحروب الأبدية” الأمريكية في هذا القرن، العراق وأفغانستان.
في عام 2005، سلم جيب بوش، الأخ الأصغر لجورج دبليو وحاكم فلوريدا آنذاك، روبيو سيفًا ذهبيًا في الهيئة التشريعية لفلوريدا عندما كان روبيو على وشك أن يصبح رئيس مجلس النواب. وقال بوش إنه كان سلاح “محارب محافظ عظيم،” تشيانغ “الغامض.”
كانت تلك مزحة داخلية: “أطلقوا العنان لتشيانغ” كانت عبارة يصرخ بها والده، جورج إتش دبليو بوش، الرئيس السابق والسفير لدى الصين، في وجه خصوم التنس، وكانت تشير إلى شيانغ كاي شيك، الزعيم العسكري الصيني المدعوم من الولايات المتحدة الذي حارب شيوعيي ماو تسي تونغ لكنه خسر في النهاية.
روبيو، الذي تتوافق آراؤه المتشددة في السياسة الخارجية منذ فترة طويلة مع آراء إدارة جورج دبليو بوش، يطلق أخيرًا العنان لتشيانغ الداخلي لديه ويشهر سيفه الذهبي في جميع أنحاء العالم. لقد تحدث حتى عن الحاجة إلى شن حرب استباقية ضد إيران، مستشهدًا بتهديد وشيك غير موجود — وهي نفس اللغة التي استخدمتها إدارة بوش لتبرير غزو العراق.
بلغ نفوذ المحافظين الجدد ذروته في عهد ذلك الرئيس وحروبه بعد أحداث 11 سبتمبر. لكن أفكارهم لا تزال لها تأثير في واشنطن، وبعض آرائهم الآن في طليعة سياسة ترامب الخارجية، يدعمها روبيو.
أحدها هو تعزيز الشراكة العسكرية الأمريكية مع إسرائيل وضرب خصوم إسرائيل’s — إيران على وجه الخصوص. هاجمت الولايات المتحدة إيران لأول مرة في يونيو الماضي، خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا والتي بدأتها إسرائيل.
روبيو، الذي يشغل أيضًا منصب مستشار الأمن القومي لترامب’s، ساعد في التخطيط لذلك الهجوم ومعظم العمليات العسكرية الكبرى الأخرى للإدارة إن لم يكن كلها. أمر ترامب بشن هجمات في ثماني دول خلال العام الماضي.
“كان روبيو حليفًا من الطراز الأول،” قال مايكل أورين، السفير الإسرائيلي السابق لدى الولايات المتحدة الذي عمل مع روبيو عندما كان سيناتورًا يمثل فلوريدا. “لم يتزعزع. كان دائمًا موجودًا.”
عارض أورين أي فكرة بأن روبيو كان يجر ترامب إلى عالم من الحرب. قال إن الرجلين شريكان، وأن ترامب يتخذ إجراءات ليترك بصمته في التاريخ.
“إذن أين الإرث؟” قال. “إنه في السياسة الخارجية، وسياسة خارجية نشطة، وليست سياسة خارجية انعزالية. أعتقد أن ترامب يهتم بهذا، وهذا هو مكان روبيو. إنه متفق تمامًا.”
السعي إلى الإخضاع
عندما أصبح روبيو وزير خارجية ترامب’s في يناير 2025، خفف من آرائه العسكرية علنًا ليتوافق مع وعد الرئيس’s الانتخابي بـ “لا حروب جديدة.”
كما بدأ يتحدث بعبارات تصالحية عن المنافسين القوتين العظميين روسيا والصين، اللذين يعجب ترامب بقادتهما المستبدين — واللذين ندد بهما روبيو ذات مرة بلغة الخير مقابل الشر في المحافظة الجديدة.
ولكن في الصيف الماضي، أصبح روبيو متحدثًا باسم التدخل العسكري ضد الدول التي تعتبرها إدارة ترامب ضعيفة. دعم هجمات يونيو على إيران وشدد على ضرورة محاسبة نيكولاس مادورو، الزعيم المستبد لفنزويلا، على سرقة الانتخابات، ووفقًا لكلمات روبيو’s، قيادة مجموعة “إرهابية مخدرات.”
أدى ذلك إلى ضربات أمريكية قاتلة على قوارب مدنية بالقرب من فنزويلا واعتقال مادورو في يناير. كشف روبيو عن صقره الداخلي بالكامل عندما انضمت الإدارة إلى إسرائيل لبدء الحرب ضد إيران في 28 فبراير. ولم يخفِ هدف الإدارة’s المتمثل في إضعاف أو إسقاط الحكومة الشيوعية في كوبا، وهي مهمة شخصية استمرت لعقود.
ولكن باتباع قيادة ترامب’s، روبيو مستعد أيضًا لإبرام صفقات مع تلك الحكومات الاستبدادية.
بينما يشن روبيو حربًا اقتصادية على كوبا عن طريق حظر شحنات النفط إلى الجزيرة، فإنه يتفاوض بهدوء لفتح اقتصاد كوبا’s مع راؤول غييرمو رودريغيز كاسترو، حفيد شقيق فيدل كاسترو’s راؤول.
كما يعمل عن كثب مع ديلسي رودريغيز من فنزويلا، وهي حليفة مادورو اليسارية الاستبدادية التي تحكم البلاد الآن، بدلاً من الدفع نحو استيلاء ماريا كورينا ماتشادو، زعيمة المعارضة المحافظة المؤيدة للديمقراطية، على السلطة. وبصفته عضوًا في مجلس الشيوخ، شارك روبيو في التوقيع على رسالة في عام 2024 تدعم ترشيح ماتشادو’ لجائزة نوبل للسلام.
وقد أدلى بتصريحات متناقضة حول ما إذا كان تغيير النظام هو هدف الحرب ضد إيران. على الرغم من أنه انتقد “رجال الدين الشيعة المتطرفين” الذين يحكمون البلاد، وأن الهجوم الإسرائيلي الأول أودى بحياة آية الله الإيراني البارز، إلا أنه لم يقل صراحة إن الإطاحة بهم هدف للحرب. أما بالنسبة لترامب، فقد شجع على انتفاضة شعبية ولكنه أظهر أيضًا اهتمامًا بإبرام صفقة مع مسؤولين من الحكومة الإيرانية الحالية.
قال جون بولتون، مستشار الأمن القومي في فترة ترامب’ الأولى والذي يدعو إلى استخدام القوة العسكرية لتأمين الهيمنة الأمريكية، إن الإدارة بحاجة إلى الالتزام بتغيير النظام.
قال بولتون، الذي كان أيضًا سفيرًا للأمم المتحدة للرئيس جورج دبليو بوش: “فيما يتعلق بعزيمة ترامب، من الواضح أنه يتعامل مع الأمر يومًا بيوم، وهي ليست طريقة لزيادة الضغط على النظام أو مساعدة المعارضة.”
يشتبه بعض المحافظين المعارضين للحرب في أن روبيو قاد ترامب إلى طريق سفك الدماء أو لم يفعل الكثير لمنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من قيادة الرئيس إلى هناك. لكن كارلوس تروخيو، السياسي الكوبي الأمريكي من ميامي الذي شغل منصب سفير منظمة الدول الأمريكية في إدارة ترامب الأولى، قال إن ذلك تبسيط مبالغ فيه.
قال إن ترامب وروبيو يتصرفان ضد الدول التي تهدد سلامة الأمريكيين. “هذا ليس تغيير نظام من أجل تغيير النظام، أو تغيير نظام من أجل الديمقراطية.”
قال تروخيو إنه يتوقع أن تتبنى الإدارة نهجًا تدريجيًا لتحويل كوبا وفنزويلا.
قال: “سيكون انتقالًا إلى الأسواق الحرة، ضمن المعقول، وانتقالًا إلى ديمقراطية تمثيلية.” وأضاف: “تتوقف عن الأوليغارشية. تفتح الأسواق، تسمح بالاستثمار الأجنبي المباشر، تحترم سيادة القانون وتنتقل نحو انتخابات معترف بها.”
تُعد كوبا وفنزويلا تحديًا كبيرًا للإدارة. لكن الحرب في إيران هي التي يمكن أن تحدد مصير رئاسة ترامب ومستقبل روبيو السياسي بينما يتصارعان مع سؤال واجه العديد من الإدارات الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية: هل يمكن لأمة واحدة إعادة تشكيل أمة أخرى أو إجبارها على الخضوع من خلال حملة قصف لا هوادة فيها؟
قال جاستن لوغان، مدير دراسات الدفاع والسياسة الخارجية في معهد كاتو، الذي يدعو إلى ضبط النفس العسكري: “سيكون رائعًا لو تمكنا بضربات جوية دقيقة من مسافة بعيدة من تغيير سياسات الدول الأخرى بشكل جذري.” وأضاف: “لكننا لا نستطيع. هناك عناد أمريكي معين في هذه النقطة، ونحن نتعلم هذه الدروس مرارًا وتكرارًا.”
