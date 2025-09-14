عقوبات ضد طياري الخطوط الجوية الأمريكية بسبب احتفالهم بمقتل تشارلي كيرك

تم إيقاف بعض طياري الخطوط الجوية الأميركية عن العمل وإبعادهم عن الخدمة بعد احتفالهم بمقتل تشارلي كيرك الناشط السياسي المحافظ تشارلي كيرك وحليف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في إطلاق نار تسبب في اضطرابات في المشهد السياسي الأميركي.
وفي بيان، قال وزير النقل الأمريكي شون دافي: "هذا السلوك مقزز ويجب طردهم. أي شركة مسؤولة عن سلامة المسافرين لا يمكنها التسامح مع هذا السلوك. نحن نتعافى كدولة عندما نرسل رسالة مفادها أن تمجيد العنف السياسي أمر غير مقبول بتاتًا!".
كان دافي يُعلق على بيانٍ صادرٍ عن شركة الطيران يُدين العنف بجميع أشكاله، قائلاً: "علاوةً على ذلك، فإن السلوك المُستند إلى الكراهية أو العداء يتعارض مع هدفنا، وهو رعاية الناس في رحلة حياتهم. أي سلوكٍ من هذا القبيل غير مقبول، وقد بادرنا بالفعل باتخاذ إجراءاتٍ لمعالجة هذا الأمر مع فريقنا".
وقد تفجرت موجة من الهجمات الإلكترونية العنيفة والاضطهاد الشعبي في أعقاب اغتيال الشاب البالغ من العمر 31 عاما والذي كان يمثل حضورا مثيرا للصدمة في اليمين الأمريكي، حيث أدى القتل إلى تعميق الانقسامات السياسية المتوترة في البلاد.
كان كيرك، الذي حشد ملايين من أتباعه لمساعدة ترامب في الفوز بولاية ثانية في البيت الأبيض، يحظى بالاحترام والاحتقار في نفس الوقت بسبب خطابه المؤيد للسلاح والمعارض للإجهاض والمعارض للهجرة.
أدان كلا التيارين السياسيين جريمة قتله. لكن ترامب سارع إلى إلقاء اللوم على "اليسار المتطرف" في البلاد، حتى مع بدء السلطات مطاردة القاتل.
واستهدفت أجهزة التتبع عبر الإنترنت مدرسًا من أوكلاهوما، والذي نشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "مات تشارلي كيرك بنفس الطريقة التي عاش بها: إخراج أسوأ ما في الناس".
وقد تم التحقيق مع هذا المعلم منذ ذلك الحين من قبل إدارة التعليم بالولاية، والتي وصفت تعليقاته بأنها "مثيرة للاشمئزاز".
وفي هذه الأثناء، أمر وزير الدفاع بيت هيجسيث أفراد الجيش بتحديد هوية زملائهم الذين سخروا أو احتفلوا بوفاة كيرك.
كما أعلن وكيل وزارة الخارجية الأميركية كريستوفر لاندو أن "الأجانب الذين يمجدون العنف والكراهية ليسوا زواراً مرحباً بهم في بلادنا".
وقال في منشور على موقع X: "لقد شعرت بالاشمئزاز لرؤية بعض الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي يمتدحون الحدث أو يبررونه أو يستخفون به، ووجهت مسؤولي قنصليتنا باتخاذ الإجراءات المناسبة".
وأضاف "لا تترددوا في لفت انتباهي إلى مثل هذه التعليقات التي أدلى بها الأجانب حتى يتمكن المسؤولون الأمريكيون من حماية الشعب الأمريكي."
كانت لورا لومر، وهي من أنصار نظريات المؤامرة اليمينية المتطرفة والتي تحظى بموافقة ترامب، واحدة من أبرز المهاجمين لمنتقدي كيرك.
ونددت بموظف في الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA)، الذي أعرب عن اشمئزازه على موقع إنستغرام من إنزال الأعلام بسبب "العنصري الحرفي المعادي للمثليين وكاره النساء".
وشارك لومر ملف الموظف على موقع لينكدإن وقال: "هؤلاء الناس يكرهوننا. لا مكان لهم بالقرب من أذرع قوتنا الوطنية".
وفي أعقاب نشر لومر، قالت إدارة الطوارئ الفيدرالية إن الموظف تم وضعه في إجازة بسبب الإدلاء بتعليقات "مقززة وغير عادلة".
(مع مدخلات من وكالة فرانس برس)