عقوبات ضد طياري الخطوط الجوية الأمريكية بسبب احتفالهم بمقتل تشارلي كيرك

كان دافي يُعلق على بيانٍ صادرٍ عن شركة الطيران يُدين العنف بجميع أشكاله، قائلاً: "علاوةً على ذلك، فإن السلوك المُستند إلى الكراهية أو العداء يتعارض مع هدفنا، وهو رعاية الناس في رحلة حياتهم. أي سلوكٍ من هذا القبيل غير مقبول، وقد بادرنا بالفعل باتخاذ إجراءاتٍ لمعالجة هذا الأمر مع فريقنا".