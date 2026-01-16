عطل عالمي يضرب منصة "إكس" يطال عشرات الآلاف من المستخدمين

تَعرضت منصة "إكس" (X) للعطل لدى عشرات الآلاف من المستخدمين حول العالم يوم الجمعة، وذلك وفقاً لموقع "داون ديتيكتور" (Downdetector.com) المتخصص في تتبع انقطاع الخدمات.
وقد سُجل أكثر من 62,000 بلاغ عن مشكلات في منصة التواصل الاجتماعي حتى الساعة 10:22 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وفقاً لموقع "داون ديتيكتور" الذي يتتبع الانقطاعات عن طريق تجميع تقارير الحالة من عدة مصادر.
كما أبلغ المستخدمون في المملكة المتحدة عن حوالي 11,000 حالة، فيما تم الإبلاغ عن أكثر من 3,000 مشكلة في الهند.
يُشار إلى أن العدد الفعلي للمستخدمين المتأثرين قد يختلف عما هو معروض على المنصة، حيث أن التقارير يتم تقديمها من قِبل المستخدمين أنفسهم.