عطل عالمي يضرب منصة "إكس" يطال عشرات الآلاف من المستخدمين

وقد سُجل أكثر من 62,000 بلاغ عن مشكلات في منصة التواصل الاجتماعي حتى الساعة 10:22 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وفقاً لموقع "داون ديتيكتور" الذي يتتبع الانقطاعات عن طريق تجميع تقارير الحالة من عدة مصادر.