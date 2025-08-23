عصابة سورية تبتز الأموال من مساجد هندية باسم ضحايا غزة

أُلقي القبض على عصابة سورية في ولاية غوجارات الهندية، تنتحل صفة ضحايا غزة وتبتز الأموال من المساجد. وأفادت وكالة أنباء ANI أن مسؤولين من إدارة مكافحة الجريمة في أحمد آباد ألقوا القبض على مواطن سوري، يُدعى علي مغات الزهار، كان يزور الهند بتأشيرة سياحية.