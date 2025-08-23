عصابة سورية تبتز الأموال من مساجد هندية باسم ضحايا غزة

أُلقي القبض على عصابة سورية في ولاية غوجارات الهندية، تنتحل صفة ضحايا غزة وتبتز الأموال من المساجد. وأفادت وكالة أنباء ANI أن مسؤولين من إدارة مكافحة الجريمة في أحمد آباد ألقوا القبض على مواطن سوري، يُدعى علي مغات الزهار، كان يزور الهند بتأشيرة سياحية.
وبحسب فرع مكافحة الجريمة، تبيّن خلال التحقيقات أن العصابة السورية كانت تعيش حياةً مترفةً بالأموال المُبتزّة. وبعد تحركات الشرطة، اختفى ثلاثة من مساعدي المتهمين، وفقًا لوكالة أنباء آسيان.
صرحت إدارة مكافحة الجريمة بأن هذه الأنشطة تُشكل تهديدًا خطيرًا للأمن الداخلي للبلاد، إذ تُخالف قواعد التأشيرات، وتتورط في أنشطة مشبوهة.
يجري التحقيق لمعرفة غرض استخدام الأموال المُجمّعة. وأفاد فرع مكافحة الجريمة أن الجهات الحكومية والمركزية تحقق في القضية.
وفي هذه الأثناء، قال فرع مكافحة الجريمة إن خطوات تتخذ لاعتقال الزهار وإدراجه على القائمة السوداء وترحيله.
[مع مدخلات ANI]