عروض عمل مشبوهة للفلبينيين في ميانمار.. وتحذير رسمي

أصدرت السفارة الفلبينية في ميانمار يوم الجمعة (29 أغسطس) استشارة على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أعربت فيها عن قلقها إزاء العدد المتزايد من الفلبينيين الذين يدخلون البلاد، للعمل كـ "ممثلي خدمة العملاء".
ذكّرت السفارة الفلبينيين الباحثين عن عمل في الخارج بعدم قبول العروض المشبوهة في ميانمار، مؤكدة أن حظر النشر لا يزال ساري المفعول.
وبحسب السفارة، يُعتقد أن العديد من المسافرين إلى الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا يستخدمون تأشيرات عمل مدتها 70 يومًا.
وفي حين لم يتم الكشف عن رقم دقيق، فإن العشرات من الفلبينيين في الماضي سعوا إلى الإنقاذ بعد أن استدرجهم مجندون غير شرعيين، فسقطوا ضحايا للاتجار بالبشر في ميانمار، وفقا لموقع "إنكوايرر".
وتشير التقارير إلى أن الضحايا تم تجنيدهم عبر تطبيقات واتساب وفيسبوك وتيليجرام، ووعدوا بعمل مشروع، لكن تم إجبارهم لاحقًا على الانخراط في عمليات احتيال عبر الإنترنت.
وحثت السفارة الفلبينيين على البقاء يقظين وأكدت أن قسم مساعدة المواطنين (ATN) مفتوح للاستفسارات وحالات الطوارئ على الرقم (+95) 998-521-0991.