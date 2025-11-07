عرش "لابوبو" يهتز: "الدمية المرعبة" أغلى من اللازم

تعرضت مجموعة بوب مارت الدولية، الشركة المعروفة بإنتاج وبيع دمى لابوبو، لضربة في أسهمها يوم 7 نوفمبر بعد حادثة بث مباشر.

ووفقًا لتقارير إعلامية، جاء تراجع الأسهم بعد أن تم تصوير موظف في بوب مارت وهو يحمل "صندوقاً أعمى" (blindbox) من إنتاج الشركة، ملمحاً إلى أن سعره مبالغ فيه، وذلك خلال جلسة بث مباشر يوم 6 نوفمبر.

ونقلت وكالة "بلومبرغ نيوز" عن متحدث باسم بوب مارت قوله: "الشركة تحقق في الموقف".

تفاصيل ظاهرة "لابوبو" والصناديق العمياء

تم ابتكار الدمية الشبيهة بالوحش في عام 2015 على يد الرسام كاسينج لونج، المولود في هونغ كونغ والذي نشأ في هولندا، والذي استلهم من الفولكلور لإنشاء سلسلة كتب مصورة عن القصص الخيالية الإسكندنافية، بعنوان "الوحوش" (The Monsters).

تسببت دمى الشركة التي انتشرت بشكل كبير، والمعروفة بابتساماتها المخيفة وجماليتها التي تجمع بين "اللطيف المرعب" (cute-creepy)، في وقوف المتسوقين في جميع أنحاء العالم في طوابير طويلة لساعات للحصول على دمى "لابوبو" قبل أن تنفد.

كما يوحي الاسم، يدور مفهوم الصندوق الأعمى حول المفاجأة. فعند شراء دمية "لابوبو"، لا يكشف الصندوق عن التصميم أو اللون الذي ستحصل عليه. أنت لا تختار لابوبو؛ لابوبو تختارك.

يمكن أن تُباع دمى "لابوبو" بأسعار تتجاوز 1000 درهم إماراتي للإصدارات المحدودة، وقد أثارت هذه الدمى موجة من البضائع "المستوحاة" منها، بدءاً من الكعك وصولاً إلى سلاسل المفاتيح. وبعد انتشار الدمى بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، تدفق المتسوقون إلى أقرب وجهة لبيع "لابوبو".

لم تتوقف الحمى عند مجرد شراء الدمية، بل امتدت لتشمل فتح الصندوق، وجمع المجموعة بأكملها، وأحياناً حتى تجهيز وتلبيس دمى "لابوبو". وفي وقت سابق من هذا العام، انتشر مقطع فيديو لمستخدم على "تيك توك" ادعى امتلاكه لدمية "لابوبو الوحيدة في العالم من الذهب عيار 24 قيراطاً".