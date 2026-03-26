عدالة "مينداناو": فتوى تحظر تزويج المغتصب من ضحيته

حكم الفقهاء الإسلاميون في منطقة بانجسامورو المتمتعة بالحكم الذاتي في مينداناو المسلمة بأنه لا يجوز للضحية الزواج من مغتصبها دون موافقتها.
في فتوى دينية مؤرخة في 13 فبراير ولكن لم تصدر إلا مؤخراً، حظرت دار الإفتاء البانجسامورو (BDI) – أعلى هيئة استشارية دينية في المنطقة المسلمة في الفلبين' التي تصدر الفتاوى – هذه الممارسة بموجب الشريعة الإسلامية’.
وقال المكتب إن دار الإفتاء البانجسامورو أصدرت الحكم بعد مراجعة شاملة للمسألة.
وجاء في الفتوى: “إن القيام بذلك سيفرض على (المرأة) عبئين ثقيلين: أولاً، صدمة الاغتصاب نفسها والأضرار النفسية والجسدية التي يسببها؛ وثانياً، الالتزام مدى الحياة بالارتباط بمرتكب تلك الجريمة كـ (زوجة له)، وهو من أكثر المواقف التي لا تطاق للمرأة في حياتها الزوجية.”
تُمارس هذه العادة في جميع أنحاء الفلبين بسبب التقاليد الثقافية المتأصلة. ويُنظر إليها على أنها وسيلة لـ “استعادة الكبرياء والكرامة.”
أفادت الشرطة الوطنية الفلبينية بوجود 7,662 حالة اغتصاب معروفة في عام 2025، بانخفاض قدره 9,910 حالات عن عام 2024.
في الواقع، سجلت منطقة بانجسامورو عدداً أقل من حالات العنف ضد المرأة مقارنة بالمناطق الأخرى في الفلبين، ولكن هذا يُعزى أحياناً إلى نقص الإبلاغ، مما يساهم في “ثقافة الصمت” حول الاغتصاب.
أشادت منظمة أوكسفام الفلبين، الفرع المحلي للاتحاد العالمي للمنظمات غير الحكومية الذي تأسس في بريطانيا العظمى، بالفتوى، قائلة إنها تؤكد الحقوق الأساسية للنساء والفتيات وتشدد على أن العنف الجنسي يجب أن يواجه بالعدالة.
أكدت المجموعة أن “الناجيات من الضحايا يجب ألا يُحبسن في دائرة العنف، ويجب ألا يفلت الجناة من الملاحقة القضائية.”
"يضع هذا المرسوم سابقة قوية لدعم الكرامة والاحترام، ويمهد الطريق لمستقبل خالٍ من العنف والقمع،" أضافت منظمة أوكسفام الفلبين.