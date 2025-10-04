عاصفة مدارية في بحر العرب إعصار محتمل من الفئة الأولى

الإعصار من الفئة الأولى هو أدنى مستوى على مقياس سفير-سيمبسون، وهو النظام الأكثر شيوعًا في العالم. يحمل رياحًا تتراوح سرعتها بين 119 و153 كيلومترًا في الساعة، وتُقدر أضراره بين الطفيفة والمتوسطة.