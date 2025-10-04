عالم

عاصفة مدارية في بحر العرب إعصار محتمل من الفئة الأولى

يبعد مركز العاصفة حاليا نحو 400 كيلومتر عن مدينة رأس الحد في سلطنة عمان.
الصورة: لقطة شاشة من موقع الأرصاد الجوية العمانية/X

تاريخ النشر

أعلنت السلطات الجوية في سلطنة عمان، السبت، أن العاصفة الاستوائية التي تضرب حاليا شمال شرق بحر العرب قد تتطور إلى إعصار من الفئة الأولى.

الإعصار من الفئة الأولى هو أدنى مستوى على مقياس سفير-سيمبسون، وهو النظام الأكثر شيوعًا في العالم. يحمل رياحًا تتراوح سرعتها بين 119 و153 كيلومترًا في الساعة، وتُقدر أضراره بين الطفيفة والمتوسطة.

وبحسب التوقعات فإن العاصفة "شاختي"، وهي كلمة سريلانكية تعني القوة أو الطاقة، ستواصل التحرك باتجاه الجنوب الغربي نحو وسط بحر العرب، مع زيادة سرعة الرياح حول المركز إلى 55-65 عقدة (90-113 كيلومترا في الساعة).

وذكرت الأرصاد الجوية العمانية أنه من المتوقع أن تقترب العاصفة على مسافة 200-300 كيلومتر من سواحل سلطنة عمان قبل أن تغير مسارها تدريجيا شرقا نحو البر الرئيسي الهندي اعتبارا من مساء الأحد وحتى صباح الاثنين مصحوبة بضعف تدريجي للنظام.

وتشير أحدث صور الأقمار الصناعية والتحليلات الصادرة عن المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة في سلطنة عمان إلى أن العاصفة تقع حالياً عند خط طول 64.3 درجة شرقاً وخط عرض 21.5 درجة شمالاً.

وتقدر سرعة الرياح حول المركز ما بين 45-55 عقدة (81-99 كيلومترا في الساعة)، ويبعد مركز العاصفة مسافة 400 كيلومتر تقريبا عن رأس الحد في سلطنة عمان.

هل ستتأثر عُمان؟

توقعت الجهات المعنية بالأرصاد الجوية في السلطنة تأثر السلطنة بشاختي، إلا أن هذه التأثيرات ستكون غير مباشرة. ودعت الجمهور إلى متابعة التحديثات عبر القنوات الرسمية.

وتشمل التأثيرات على سلطنة عمان ظهور سحب كثيفة على المناطق الساحلية لمحافظتي جنوب الشرقية والوسطى، مما قد يؤدي إلى هطول أمطار متفرقة.

كما يتوقع أن يرتفع ارتفاع أمواج البحر ما بين 2 إلى 3.5 متر مع احتمال دخول مياه البحر إلى المناطق المنخفضة والخور خلال فترات المد العالي على طول سواحل محافظات جنوب الشرقية ومسقط والوسطى.

الإمارات العربية المتحدة: المركز الوطني للأرصاد الجوية: منخفض جوي في بحر العرب يتطور إلى عاصفة مدارية. هل تتأثر الإمارات العربية المتحدة؟ الإمارات العربية المتحدة: عواصف رعدية وأمطار متوقعة في بعض المناطق خلال اليومين المقبلين، المركز الوطني للأرصاد الجوية.

