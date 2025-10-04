عاصفة مدارية في بحر العرب إعصار محتمل من الفئة الأولى

أعلنت السلطات الجوية في سلطنة عمان، السبت، أن العاصفة الاستوائية التي تضرب حاليا شمال شرق بحر العرب قد تتطور إلى إعصار من الفئة الأولى.
الإعصار من الفئة الأولى هو أدنى مستوى على مقياس سفير-سيمبسون، وهو النظام الأكثر شيوعًا في العالم. يحمل رياحًا تتراوح سرعتها بين 119 و153 كيلومترًا في الساعة، وتُقدر أضراره بين الطفيفة والمتوسطة.
وبحسب التوقعات فإن العاصفة "شاختي"، وهي كلمة سريلانكية تعني القوة أو الطاقة، ستواصل التحرك باتجاه الجنوب الغربي نحو وسط بحر العرب، مع زيادة سرعة الرياح حول المركز إلى 55-65 عقدة (90-113 كيلومترا في الساعة).
وذكرت الأرصاد الجوية العمانية أنه من المتوقع أن تقترب العاصفة على مسافة 200-300 كيلومتر من سواحل سلطنة عمان قبل أن تغير مسارها تدريجيا شرقا نحو البر الرئيسي الهندي اعتبارا من مساء الأحد وحتى صباح الاثنين مصحوبة بضعف تدريجي للنظام.
وتشير أحدث صور الأقمار الصناعية والتحليلات الصادرة عن المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة في سلطنة عمان إلى أن العاصفة تقع حالياً عند خط طول 64.3 درجة شرقاً وخط عرض 21.5 درجة شمالاً.
وتقدر سرعة الرياح حول المركز ما بين 45-55 عقدة (81-99 كيلومترا في الساعة)، ويبعد مركز العاصفة مسافة 400 كيلومتر تقريبا عن رأس الحد في سلطنة عمان.
توقعت الجهات المعنية بالأرصاد الجوية في السلطنة تأثر السلطنة بشاختي، إلا أن هذه التأثيرات ستكون غير مباشرة. ودعت الجمهور إلى متابعة التحديثات عبر القنوات الرسمية.
وتشمل التأثيرات على سلطنة عمان ظهور سحب كثيفة على المناطق الساحلية لمحافظتي جنوب الشرقية والوسطى، مما قد يؤدي إلى هطول أمطار متفرقة.
كما يتوقع أن يرتفع ارتفاع أمواج البحر ما بين 2 إلى 3.5 متر مع احتمال دخول مياه البحر إلى المناطق المنخفضة والخور خلال فترات المد العالي على طول سواحل محافظات جنوب الشرقية ومسقط والوسطى.