عائلة هندية تختلق "نمراً وهمياً" للتغطية على قصة حب ابنتها

أثار مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع، يظهر أمًا مفجوعة تبكي بشكل هستيري في حقل قصب السكر، حالة من الذعر في قرية بمنطقة سيتابور شمال الهند، على بعد حوالي 90 كيلومترًا من لكناو، يوم الخميس.
زعمت بريما أن نمرًا قفز من مخبئه وسحب ابنتها كاميني، البالغة من العمر 18 عامًا، أمام عينيها. في الفيديو، شوهدت وهي تبكي بشدة، وتنهار على الأرض، بل وتفقد وعيها بينما هرع القرويون والشرطة لمساعدتها. ويبدو أن نعال كاميني، التي عُثر عليها ملقاة قرب الحقول، تدعم روايتها.
أدى هذا الحساب إلى إطلاق عملية بحث واسعة النطاق. شارك ثمانية وعشرون مسؤولًا عن الغابات، وثمانية رجال شرطة، وطائرتان بدون طيار، وأقفاص، وشبكات، وأكثر من 550 قرويًا، في تمشيط عشرة كيلومترات من الأراضي الزراعية والغابات لما يقرب من عشر ساعات. لكن لم يكن هناك نمر. ولا كاميني.
تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
صرح مسؤول العلاقات العامة لدى مدير شرطة سيتابور لصحيفة "خليج تايمز" عبر الهاتف: "للوهلة الأولى، وجدنا أن القصة ملفقة تمامًا. لم يخطفها أي نمر قط. لقد ذهبت بمفردها، واختلقت العائلة القصة هربًا من العار الاجتماعي. مكان وجودها مسألة منفصلة لأنها بالغة. وقد سجلنا قضية بتهمة نشر إنذار كاذب".
شاهد فيديو للمصور الصحفي سمير في سيتابور هنا:
في وقت سابق، ألقى كبير مفتشي الشرطة دورغيش كومار كلمةً في مؤتمر صحفي، نفى فيها هجوم النمر، مؤكدًا أن كاميني غادرت المكان بمفردها. وحثّ السكان على عدم نشر الشائعات التي قد تُثير خوفًا لا داعي له.
تزايدت شكوك الشرطة عندما أدلت بريما وشقيقة كاميني بروايات متضاربة أثناء الاستجواب. في النهاية، اعترفتا بالحقيقة: كاميني هربت مع صديقها، صني، وهو شاب من قرية مجاورة. وذكرت تقارير إعلامية محلية كيف دبرت الأسرة الهجوم للتغطية على اختفائها، حتى أنها زرعت نعالها في الحقول لتضليل المحققين.
كان من المقرر بالفعل أن يتم زواج كاميني في شهر نوفمبر، واعترفت والدتها بأنها اخترعت قصة النمر لتشتيت الشائعات في القرية.
قال هاربال، أحد سكان سيتابور: "شهدت سيتابور، المعروفة بحقول قصب السكر ومساحات الغابات الشاسعة التي تُعدّ مشاهدة النمور فيها أمرًا شائعًا، نصيبها من لقاءات الحياة البرية. لكن هذه المرة، لم تنتهِ "مطاردة النمور" في الغابة، بل بقصة حبّ هاربة".
شاهد: عندما قام فهد بنزهة ترفيهية في شارع مزدحم بالإمارات العربية المتحدة سكان دبي في حالة تأهب بعد رصد ثعابين في المجتمع؛ تتخذ السلطات إجراءات