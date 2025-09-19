عائلة هندية تختلق "نمراً وهمياً" للتغطية على قصة حب ابنتها

أثار مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع، يظهر أمًا مفجوعة تبكي بشكل هستيري في حقل قصب السكر، حالة من الذعر في قرية بمنطقة سيتابور شمال الهند، على بعد حوالي 90 كيلومترًا من لكناو، يوم الخميس.

زعمت بريما أن نمرًا قفز من مخبئه وسحب ابنتها كاميني، البالغة من العمر 18 عامًا، أمام عينيها. في الفيديو، شوهدت وهي تبكي بشدة، وتنهار على الأرض، بل وتفقد وعيها بينما هرع القرويون والشرطة لمساعدتها. ويبدو أن نعال كاميني، التي عُثر عليها ملقاة قرب الحقول، تدعم روايتها.

أدى هذا الحساب إلى إطلاق عملية بحث واسعة النطاق. شارك ثمانية وعشرون مسؤولًا عن الغابات، وثمانية رجال شرطة، وطائرتان بدون طيار، وأقفاص، وشبكات، وأكثر من 550 قرويًا، في تمشيط عشرة كيلومترات من الأراضي الزراعية والغابات لما يقرب من عشر ساعات. لكن لم يكن هناك نمر. ولا كاميني.

صرح مسؤول العلاقات العامة لدى مدير شرطة سيتابور لصحيفة "خليج تايمز" عبر الهاتف: "للوهلة الأولى، وجدنا أن القصة ملفقة تمامًا. لم يخطفها أي نمر قط. لقد ذهبت بمفردها، واختلقت العائلة القصة هربًا من العار الاجتماعي. مكان وجودها مسألة منفصلة لأنها بالغة. وقد سجلنا قضية بتهمة نشر إنذار كاذب".