طيران عمان يعلق رحلاته إلى بغداد

أعلن طيران عمان عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه نظراً لعدم الاستقرار الإقليمي في أعقاب الضربات الأمريكية والإسرائيلية، فقد تم تعليق الرحلات الجوية من وإلى بغداد مؤقتاً.
وأضافت شركة الطيران أن وجهاتها المتبقية مستمرة في العمل كما هو مقرر، وأنه في حال أصبحت إعادة توجيه المسارات ضرورية، فسيتم تحويل الرحلات عبر مسارات خالية تماماً من مناطق الصراع لإعطاء الأولوية للسلامة.
نُصح المسافرون بالتحقق من حالة رحلاتهم عبر الموقع الإلكتروني قبل التوجه إلى المطار.
كما أكد طيران عمان أن سلامة ضيوفه وطواقمه تظل أولويته القصوى، وأعرب عن شكره للمسافرين على تفهمهم وتعاونهم.
في غضون ذلك، تأثرت بعض رحلات "فلاي دبي" بالإغلاق المؤقت للأجواء العراقية والإيرانية والإسرائيلية.
وفي تصريح لصحيفة "خليج تايمز"، ذكرت الناقلة أنها تعمل على تقليل الاضطرابات إلى أدنى حد، حيث يتم إعادة توجيه الرحلات المتأثرة، أو عودتها إلى البوابة، أو إلغاؤها.
وقال متحدث باسم الشركة: "هذا وضع متطور نراقبه عن كثب، مع تعديل جدول رحلاتنا وفقاً لذلك. تظل سلامة ركابنا وطواقمنا هي أولويتنا القصوى، ونحن على تواصل مباشر مع المسافرين الذين تأثرت خطط سفرهم".