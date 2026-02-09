طهران مستعدة لتخفيف اليورانيوم مقابل الرفع الكامل للعقوبات

كما تطرق إلى دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قائلاً إن إيران تواصل التعاون مع الوكالة، لكنه أشار إلى أنه لا يزال عليها "التزام لم يتم الوفاء به" فيما يتعلق بهجوم عسكري على منشآت تخضع لضماناتها. ونقلت عنه "إيسنا" قوله: "إذا كنا تحت إشراف الوكالة ونحمل شهادة مصداقيتها، فلا يمكنها أن تظل صامتة حيال ما حدث".