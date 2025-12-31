طقوس متنوعة لاحتقالات دول العالم بالعام الجديد 2026

عام جديد آخر يقترب منا، وتستعد الدول المختلفة للاحتفال بأول لحظات عام 2026 على نطاق واسع. سيتم تزيين المعالم الأيقونية، وستقام تخفيضات نهاية العام، وستضاعف الدول احتفالاتها لاستضافة لحظات تحطيم الأرقام القياسية.
بينما ستضيء الألعاب النارية السماء في معظم الدول، إليك بعض الاحتفالات الفريدة من جميع أنحاء العالم.
لن يحدث سقوط الكرة الأيقوني في تايمز سكوير في أمريكا مرة واحدة فقط، بل مرتين هذا العام. قبل دقيقة واحدة من منتصف الليل، ستبدأ الكرة في النزول لمدة 60 ثانية. سيكون لدى نيويورك ضعف البهجة هذا العام، حيث ستسقط الكرة مرة أخرى بعد أربع دقائق من منتصف الليل.
السقوط الثاني هو للاحتفال بالذكرى الـ250 للولايات المتحدة. ستضاء الكرة بألوان العلم الأمريكي، الأحمر والأبيض والأزرق؛ ستنفجر القصاصات الورقية في الهواء، يرافقها فيديو وختام ناري على أنغام أداء راي تشارلز لأغنية “أمريكا الجميلة”.
في اليابان، يُعرف عشية رأس السنة الجديدة باسم أوميسوكا. تعني ميسوكا الثلاثين أو اليوم الأخير من الشهر، حيث كان التقويم القمري التقليدي يحتوي على أشهر من 30 يومًا. ثم أصبح اليوم الأخير من السنة معروفًا باسم أوميسوكا، والذي يعني 'ميسوكا العظيم'.
في أوميسوكا، تُدق أجراس المعابد 108 مرات، في طقوس بوذية لتطهير النفس من 108 ارتباطات دنيوية. عادةً ما يقوم الرهبان بدق الأجراس، لكن يُسمح للمصلين العاديين بالمشاركة في بعض الأماكن.
يُحتفل بمهرجان فيستا دي يمانجا، الذي تعود جذوره إلى إفريقيا، في ريو دي جانيرو في ليلة رأس السنة. تعتبر يمانجا ملكة المحيط، ويتجمع البرازيليون عند منتصف الليل لتكريمها.
يرتدي الناس اللون الأبيض ويرقصون في الماء بينما يصلون ويقدمون الأمنيات للعام القادم. يتضمن العرف أيضًا القفز فوق سبع أمواج اعتقادًا بأن الإلهة ستسمع الأمنيات.
بيغ بن يرن منذ عام 1859. وكل عام، مثل الساعة، ينتظر سكان لندن البرج العملاق ليقرع عند منتصف الليل ليعلمهم بأن السنة الجديدة قد حلت. الساعة أقدم من قرن ولكنها لا تزال معروفة بدقتها المذهلة.
يهتم ثلاثة فنيين بالبرج بدوام كامل، ويقولون إن حماية الأذن ضرورية. في عام 2025، قرع بيغ بن عند منتصف الليل في غضون حوالي خمس آلاف من الثانية. يصدر البرج صوتًا يصم الآذان، يصل إلى 110-115 ديسيبل بينما يسحب المطرقة التي تزن 200 كيلوغرام لتضرب الجرس، كما قال أندرو سترانجواي، أصغر صانع ساعات لبيغ بن، البالغ من العمر 39 عامًا، لأخبار ABC.
سيبدأ عام 2026 بالرقص لسكان برلين حيث يتم تحويل المنطقة القريبة من بوابة براندنبورغ إلى ما تسميه برلين "أكبر حلبة رقص في العالم" مع حفلة دي جي مجانية لـ 20,000 شخص.
ستمتد الحفلة من بوابة براندنبورغ إلى عمود النصر. ستوفر 16 شاحنة تكنو و100 دي جي الخلفية الموسيقية. تعتبر واحدة من أكبر حفلات رأس السنة الجديدة عالميًا، سيبدأ عرض الألعاب النارية الذي يستمر سبع دقائق ونصف عند منتصف الليل، فوق الكوادريغا الأيقونية.