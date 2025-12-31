طقوس متنوعة لاحتقالات دول العالم بالعام الجديد 2026

يهتم ثلاثة فنيين بالبرج بدوام كامل، ويقولون إن حماية الأذن ضرورية. في عام 2025، قرع بيغ بن عند منتصف الليل في غضون حوالي خمس آلاف من الثانية. يصدر البرج صوتًا يصم الآذان، يصل إلى 110-115 ديسيبل بينما يسحب المطرقة التي تزن 200 كيلوغرام لتضرب الجرس، كما قال أندرو سترانجواي، أصغر صانع ساعات لبيغ بن، البالغ من العمر 39 عامًا، لأخبار ABC.