طاقم طيران الهند يسجّل "إعدام صرصور" في رحلة دلهي-دبي

انتشرت على نطاق واسع ملاحظة غريبة حول العناية بالمقصورة على متن رحلة تابعة لشركة طيران الهند من دلهي إلى دبي، بعد أن سجل أحد أفراد الطاقم أن "صرصورًا حيًا" تم العثور عليه في الهواء وتم "شنقه حتى الموت".

وأثارت هذه الملاحظة، التي كتبت داخل سجل عيوب المقصورة الرسمي للطائرة والمؤرخة بتاريخ 24 أكتوبر/تشرين الأول 2025، ردود فعل مضحكة عبر الإنترنت وأثارت تساؤلات حول النظافة على متن الطائرة في أحد أكثر الطرق الدولية ازدحاما في الهند.

وفقًا للمنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، رصد أحد الركاب الحشرة بعد الإقلاع بقليل. وثّق طاقم الطائرة الحادثة في سجل الصيانة، مشيرًا إلى:

"عثر الضيف على صرصور حيًا - تم شنق الصرصور حتى الموت."

ويبدو أن العبارة عبارة عن محاولة حرفية، وإن كانت مغامرة من الناحية النحوية، لتسجيل أن الآفة قد تم تحييدها.

وتُظهر صورة لسجلات قمرة القيادة، والتي يتم تداولها الآن على نطاق واسع، أن القضية سُجلت إلى جانب شكاوى أكثر روتينية مثل عدم عمل وسائل الترفيه أثناء الرحلة وحوض الغسيل المسدود.

أثار هذا التعبير غير المألوف موجةً من التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي الهندية، حيث تساءل المستخدمون عما إذا كان ينبغي "إعدام" صرصور أم "سحقه" ببساطة. وتساءل آخرون عن سبب حاجتها إلى المشنقة في حين أن الحذاء كان كافيًا.

تواصلت صحيفة "خليج تايمز" مع الخطوط الجوية الهندية للتعليق على الحادثة وتوضيح إجراءات التصحيح، إن وجدت، التي اتُخذت عند هبوط الطائرة في دبي. ولم تردّ الشركة حتى وقت إعداد هذا التقرير.