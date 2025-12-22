"طائر الجمل" يزين صحراء السعودية من جديد بعد غياب قرن من الزمان

حالياً، يُدرج النعام أحمر الرقبة البري ضمن القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض بشكل حرج، حيث يوجد أقل من 1000 طائر منها في العالم، منتشرة في منطقة الساحل الأفريقي. ويشتهر النعام بسرعته، وريشه، واستعراضات التزاوج لافتة للنظر، كما يُعد "مهندساً" حيوياً للنظام البيئي؛ إذ يلعب دوراً هاماً في نشر البذور، ومكافحة الحشرات، والحفاظ على موائل المراعي الصحية للأنواع الأخرى.