طائرة هندية تهبط 900 قدم بعد يومين من كارثة جوية

وقعت الحادثة بعد أقل من يومين من حادث تحطم مدمر لطائرة دريملاينر تابعة لشركة طيران الهند كانت متجهة إلى لندن. سقطت الطائرة من طراز بوينغ 787-8، وعلى متنها 242 شخصًا، بعد دقائق فقط من إقلاعها من مطار سردار فالابهاي باتيل الدولي في أحمد آباد في 12 يونيو، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 270 راكبًا وأفراد طاقم.