طائرات هليكوبتر في عُمان تكافح حريقاً في مسقط

وقالت شرطة عمان السلطانية إن عملية الدعم الجوي مستمرة لاحتواء النيران.
الصورة: لقطة شاشة من فيديو لشرطة عُمان السلطانية

قالت شرطة سلطنة عمان، الثلاثاء، إن السلطات تعمل على احتواء حريق اندلع في محافظة مسقط.

وأظهرت لقطات نشرتها شرطة عمان السلطانية طائرات تحلق فوق المنطقة المتضررة وتطلق المياه في محاولة للسيطرة على الحريق.

تُنفَّذ عملية دعم جوي لاحتواء الحرائق بواسطة مروحيات تابعة لوحدة طيران الشرطة، بالتعاون مع هيئة الدفاع المدني والإسعاف والتشكيلات المتخصصة. شاهدوا:

وأضافت الهيئة أن الحريق اندلع في وقت سابق اليوم قرب مدينة العرفان بمنطقة العذيبة بمحافظة مسقط. ولم تُبلغ الجهات المعنية عن أي إصابات حتى الآن.

ولم تتوفر تفاصيل أخرى على الفور.

