طائرات هليكوبتر في عُمان تكافح حريقاً في مسقط

قالت شرطة سلطنة عمان، الثلاثاء، إن السلطات تعمل على احتواء حريق اندلع في محافظة مسقط.

وأضافت الهيئة أن الحريق اندلع في وقت سابق اليوم قرب مدينة العرفان بمنطقة العذيبة بمحافظة مسقط. ولم تُبلغ الجهات المعنية عن أي إصابات حتى الآن.

