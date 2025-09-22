ضوابط جديدة تمنع التنمر والمحتوى المضلل في الإعلام السعودي

في إطار جهودها لتعزيز الرقابة على المحتوى الإعلامي في المملكة العربية السعودية، أصدرت السلطات السعودية توجيهات جديدة.
وأكدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، التي تشرف على المحتوى لمنع انتشار المعلومات المضللة، وخطاب الكراهية، والمحتوى الذي يقوض القيم الدينية والثقافية والوطنية، أن التنظيمات الجديدة تهدف إلى تحسين الالتزام بالمعايير التي تحافظ على اللياقة العامة والقيم الاجتماعية.
وتصمم التنظيمات الإعلامية في المملكة الخليجية للحفاظ على القيم الاجتماعية، وحماية النظام العام، وضمان التواصل المسؤول عبر جميع المنصات.
تشمل قائمة المحتوى المحظور الجديد ما يلي:
التنمر أو السخرية من الآخرين
الكشف عن الأمور الخاصة للعائلات أو نزاعاتهم
استخدام الأطفال أو العاملين في المنازل كمواد محتوى
معلومات مضللة أو غير صحيحة
اللغة المسيئة أو التباهي بالأموال والممتلكات
التحريض على القبلية أو العنصرية أو الطائفية
أي محتوى يقوض القيم الاجتماعية أو الوطنية
حددت الهيئة أيضاً نوع الملابس المسموح بارتدائها في وسائل الإعلام. سيُحظر بشكل صارم ارتداء الملابس التي تكشف عن أي جزء من الجسم بين الكتفين والرجلين.
بالإضافة إلى ذلك، لن يسمح بالملابس الضيقة التي تبرز ملامح الجسم. كما يُمنع ارتداء الملابس الشفافة أو التي تُعتبر مخالفة لمعايير اللياقة العامة في المملكة. تهدف هذه الإرشادات إلى دعم القيم الثقافية والحفاظ على الاحتشام العام.