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ضبط 7هنود بتأشيرات مزورة بعد ترحيلهم من دبي

المشتبه بهم القادمون من ولاية غوجارات، خططوا للوصول إلى أوروبا كسائحين ثم الاستقرار في لوكسمبورغ ودول أخرى.
الصورة مُستخدمة لأغراض التوضيح. الصورة: ملف

الصورة مُستخدمة لأغراض التوضيح. الصورة: ملف

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ضبطت السلطات في مطار دبي الدولي سبعة مسافرين هنود يستخدمون تأشيرات مزورة، وتم ترحيلهم إلى مومباي، بحسب تقارير إعلامية هندية.

واكتشف مسؤولو الهجرة في مطار مومباي أن المسافرين سافروا إلى دبي بتأشيرات سياحية، ثم حاولوا العبور باستخدام تأشيرات شنغن للتوظيف في لوكسمبورغ مزورة، والتي كانت تفتقر إلى ميزات أمنية.

المشتبه بهم، القادمون من ولاية غوجارات، يُزعم أنهم خططوا للسفر إلى أوروبا كسائحين، ثم الاستقرار في لوكسمبورغ ودول أخرى. وأفادت وسائل إعلام هندية بأن شرطة ساهار ألقت القبض عليهم بعد عملية التفتيش في مومباي.

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يقف وراء هذه الخطة وسيط، من ولاية غوجارات أيضًا، وهو من أصدر تأشيرات سياحية وتأشيرات شنغن مزورة. وأفادت تقارير إعلامية هندية أن الوسيط أكد للمعتقلين السبعة أن هذه التأشيرات ستسمح لهم بالعيش في دول شنغن وتسهيل حصولهم على عمل.

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Dubai
India

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