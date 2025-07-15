ضبط 7هنود بتأشيرات مزورة بعد ترحيلهم من دبي

ضبطت السلطات في مطار دبي الدولي سبعة مسافرين هنود يستخدمون تأشيرات مزورة، وتم ترحيلهم إلى مومباي، بحسب تقارير إعلامية هندية.

واكتشف مسؤولو الهجرة في مطار مومباي أن المسافرين سافروا إلى دبي بتأشيرات سياحية، ثم حاولوا العبور باستخدام تأشيرات شنغن للتوظيف في لوكسمبورغ مزورة، والتي كانت تفتقر إلى ميزات أمنية.

المشتبه بهم، القادمون من ولاية غوجارات، يُزعم أنهم خططوا للسفر إلى أوروبا كسائحين، ثم الاستقرار في لوكسمبورغ ودول أخرى. وأفادت وسائل إعلام هندية بأن شرطة ساهار ألقت القبض عليهم بعد عملية التفتيش في مومباي.