ضبط 3 أشخاص في مطار نيودلهي بمحاولة تهريب الماريجوانا بـ 60 مليون روبية

ألقى مسؤولو الجمارك في مطار أنديرا غاندي الدولي في نيودلهي القبض على ثلاثة رجال هنود بتهمة تهريب الماريجوانا بقيمة تزيد عن 60 مليون روبية (2.5 مليون درهم).
وقعت الحادثة في الساعات الأولى من صباح السابع من أغسطس/آب، عندما اعترض ضباط المطار، بعد عمليات تفتيش مستهدفة، الركاب في الممر الأخضر للمحطة رقم 3. وصل اثنان منهم من بانكوك على متن رحلة الخطوط الجوية الهندية AI2303، بينما وصل المشتبه به الثالث على متن رحلة الخطوط الجوية التايلاندية TG331 - وكلاهما هبطا في السادس من أغسطس/آب.
أثناء فحص الأمتعة، اكتشف الضباط 12 كيسًا بلاستيكيًا مُخبأً داخل حقائب تسوق. وأظهرت نتائج فحص تشخيصي أولي وجود مادة خضراء اللون بداخلها، تزن ٦٫٠٣ كجم (٦٠٣٢٫٥ جرامًا)، تحتوي على الماريجوانا. ويُقدر المسؤولون قيمة المخدرات المضبوطة بحوالي ٦٠٫٣ مليون روبية (٢٫٥٢ مليون درهم).
تم احتجاز الركاب بموجب أحكام مختلفة من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لعام ١٩٨٥، وصودرت المواد المهربة ومواد الإخفاء. وفتحت السلطات تحقيقًا مفصلًا في القضية.
وفي الشهر الماضي فقط، ضبطت السلطات في بنغالورو، عاصمة التكنولوجيا في الهند، أكثر من 4 كيلوغرامات من الكوكايين، تقدر قيمتها بنحو 400 مليون روبية (17.05 مليون درهم) مخبأة داخل مجلات وقصص مصورة لأبطال خارقين يحملها راكب هندي مسافر من الدوحة إلى بنغالورو.
أُلقي القبض أيضًا على مواطن هندي كان مسافرًا من الدوحة إلى مومباي بتهمة تهريب مخدرات مخبأة في صناديق بسكويت أوريو. وذكرت تقارير إعلامية هندية أن مديرية استخبارات الإيرادات في مومباي ضبطت كوكايين بقيمة 26.7 مليون درهم إماراتي بحوزة امرأة في مطار مومباي الدولي.
وفي 11 يوليو/تموز فقط، ذكرت صحيفة خليج تايمز أن أحد المشتبه بهم الرئيسيين في قضية مخدرات هندية كبرى تم تسليمه من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الهند، حسبما أكدت السلطات الهندية.
تم تسليم كوباوالا مصطفى، المطلوب من قبل شرطة مومباي بتهمة تورطه في إدارة منشأة لتصنيع المخدرات الاصطناعية، إلى الهند من خلال جهود منسقة بين مكتب التحقيقات المركزي الهندي (CBI)، والإنتربول، ومكتب مكافحة المخدرات (NCB) في أبو ظبي.