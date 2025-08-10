ضبط 3 أشخاص في مطار نيودلهي بمحاولة تهريب الماريجوانا بـ 60 مليون روبية

وقعت الحادثة في الساعات الأولى من صباح السابع من أغسطس/آب، عندما اعترض ضباط المطار، بعد عمليات تفتيش مستهدفة، الركاب في الممر الأخضر للمحطة رقم 3. وصل اثنان منهم من بانكوك على متن رحلة الخطوط الجوية الهندية AI2303، بينما وصل المشتبه به الثالث على متن رحلة الخطوط الجوية التايلاندية TG331 - وكلاهما هبطا في السادس من أغسطس/آب.