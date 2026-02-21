ضبط 19 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في السعودية

ألقت السلطات في المملكة العربية السعودية القبض على 19,101 مخالفاً، وذلك ضمن حملة أمنية مشتركة لفرض أنظمة العمل والإقامة وأمن الحدود. وخلال الفترة من 12 فبراير إلى 18 فبراير، ضبطت السلطات ما يلي:
12,153 لمخالفتهم أنظمة الإقامة
2,845 لمخالفتهم قوانين العمل
4,103 لمخالفتهم أنظمة أمن الحدود.
وفي سياق متصل، تم ضبط 1,663 شخصاً أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بشكل غير قانوني، حيث بلغت نسبة اليمنيين منهم 54%، والإثيوبيين 45%، بينما شكلت الجنسيات الأخرى نسبة 1% المتبقية.
إضافة إلى ذلك، تم القبض على 31 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
وصرحت وزارة الداخلية السعودية بأن المسؤولية لا تقتصر فقط على مخالفي الأنظمة، بل تشمل أيضاً من يقدم المساعدة لهم؛ حيث تم ضبط 28 شخصاً تورطوا في "نقل وإيواء وتشغيل وتستر على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود".
وقد تم تنفيذ الإجراءات النظامية بحق عدد من المقيمين غير الشرعيين بصور مختلفة، شملت:
ترحيل 14,893 مخالفاً.
إحالة 1,389 مخالفاً لاستكمال ترتيبات سفرهم.
إحالة 15,585 مخالفاً للحصول على وثائق سفر.
وتفرض المملكة العربية السعودية عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 سنة وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال على كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود إلى المملكة، أو ينقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال. بالإضافة إلى ذلك، يتم مصادرة وسيلة النقل ومسكن الإيواء المستخدم في تلك المخالفات.
وأكدت وزارة الداخلية أن "هذه الجريمة تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة".
كما دعت الوزارة إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والمنطقة الشرقية، وعبر الرقمين (999) و (996) في بقية مناطق المملكة. وأضافت الوزارة أن جميع البلاغات ستتم معالجتها بسرية تامة دون أي مسؤولية على المبلغ.