ضبط 19 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في السعودية

وتفرض المملكة العربية السعودية عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 سنة وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال على كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود إلى المملكة، أو ينقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال. بالإضافة إلى ذلك، يتم مصادرة وسيلة النقل ومسكن الإيواء المستخدم في تلك المخالفات.