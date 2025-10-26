عالم

ضبط مسافر من دبي في مطار دلهي يخفى ذهباً في غطاء زجاجة

أثناء فحص أمتعته بالأشعة السينية، عُثر على رصاصة ذهبية مخبأة تحت غطاء زجاجة بلاستيكية.
ألقت السلطات في مطار دلهي القبض على مسافر قادم من دبي أثناء محاولته تهريب الذهب إلى الهند، يوم السبت 25 أكتوبر/تشرين الأول.

ألقت جمارك دلهي القبض على الراكب الهندي - الذي كان يسافر على متن الرحلة AI-996 - وضبطت معه 170 جرامًا من الذهب.

ونتيجة لسلوكه المشبوه، تم تعقب الراكب بشكل سري من بوابة الرحلة واعتراضه أثناء محاولته الخروج عبر القناة الخضراء.

أثناء فحص أمتعته بالأشعة السينية، لاحظ الضباط صورًا مشبوهة. وبعد فحص دقيق، عُثر على رصاصة ذهبية مخبأة تحت غطاء زجاجة بلاستيكية.

وتم ضبط الذهب المسترد، الذي يزن 170 غراماً، بموجب أحكام قانون الجمارك لعام 1962. ويجري حالياً مزيد من التحقيق في المسألة.

