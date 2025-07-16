ضبط "أوريو محشو بالمخدرات": امرأة تهرّب كوكايين بـ26.7 مليون درهم من الدوحة إلى مومباي

أُلقي القبض على مواطنة هندية كانت مسافرة من الدوحة إلى مومباي بتهمة تهريب مخدرات مخبأة في علب بسكويت أوريو. وذكرت تقارير إعلامية هندية أن مديرية استخبارات الإيرادات في مومباي ضبطت كوكايين بقيمة 26.7 مليون درهم إماراتي بحوزة امرأة في مطار مومباي الدولي.

وتلقت إدارة التحقيقات الجنائية معلومات تفيد بأن امرأة كانت متجهة من الدوحة إلى مومباي في 14 يوليو/تموز تُهرب مخدرات إلى الهند. وقد ساعدت هذه المعلومة ضباط إدارة التحقيقات الجنائية في مومباي على اعتراض المسافرة لدى وصولها إلى مطار مومباي يوم الاثنين.

وعُثر على ست علب أوريو وثلاث علب شوكولاتة في أمتعتها. وُجدت جميع العلب التسعة تحتوي على كبسولات مملوءة بمادة مسحوقة بيضاء، يُزعم أنها كوكايين. وعُثر على ما مجموعه 300 كبسولة من هذا النوع، خضعت كل منها لاختبارات ميدانية باستخدام مجموعة الاختبار. وجاء في بيان صادر عن معهد أبحاث مومباي (DRI Mumbai) أن جميع الكبسولات أظهرت نتائج إيجابية لاحتواء الكوكايين.