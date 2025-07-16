ضبط "أوريو محشو بالمخدرات": امرأة تهرّب كوكايين بـ26.7 مليون درهم من الدوحة إلى مومباي

أُلقي القبض على مواطنة هندية كانت مسافرة من الدوحة إلى مومباي بتهمة تهريب مخدرات مخبأة في علب بسكويت أوريو. وذكرت تقارير إعلامية هندية أن مديرية استخبارات الإيرادات في مومباي ضبطت كوكايين بقيمة 26.7 مليون درهم إماراتي بحوزة امرأة في مطار مومباي الدولي.
وتلقت إدارة التحقيقات الجنائية معلومات تفيد بأن امرأة كانت متجهة من الدوحة إلى مومباي في 14 يوليو/تموز تُهرب مخدرات إلى الهند. وقد ساعدت هذه المعلومة ضباط إدارة التحقيقات الجنائية في مومباي على اعتراض المسافرة لدى وصولها إلى مطار مومباي يوم الاثنين.
وعُثر على ست علب أوريو وثلاث علب شوكولاتة في أمتعتها. وُجدت جميع العلب التسعة تحتوي على كبسولات مملوءة بمادة مسحوقة بيضاء، يُزعم أنها كوكايين. وعُثر على ما مجموعه 300 كبسولة من هذا النوع، خضعت كل منها لاختبارات ميدانية باستخدام مجموعة الاختبار. وجاء في بيان صادر عن معهد أبحاث مومباي (DRI Mumbai) أن جميع الكبسولات أظهرت نتائج إيجابية لاحتواء الكوكايين.
تم ضبط ومصادرة ما مجموعه 6261 غرامًا من الكوكايين، تُقدر قيمتها بنحو 26.7 مليون درهم في السوق غير المشروعة. وأُلقي القبض على الراكب بموجب أحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1985.
ويقوم مسؤولون من إدارة البحث الجنائي حاليًا بالتحقيق في مصدر المواد المهربة، ومشغل المرأة، وشركاء آخرين.
قبل أيام قليلة، سُلِّمَ إلى الهند من الإمارات العربية المتحدة مشتبه به رئيسي في قضية مخدرات هندية كبرى. كوباوالا مصطفى، المطلوب من شرطة مومباي لتورطه المزعوم في إدارة منشأة لتصنيع المخدرات الاصطناعية، سُلِّمَ إلى الهند بفضل جهود منسقة بين مكتب التحقيقات المركزي الهندي (CBI)، والإنتربول، ومكتب مكافحة المخدرات في أبوظبي.
يواجه مصطفى اتهاماتٍ بموجب قضيةٍ سُجِّلت عام ٢٠٢٤ في مومباي، تزعم فيها السلطات تورطه في إدارة مختبرٍ لتصنيع المخدرات الاصطناعية في سانغلي، ماهاراشترا. وقد أدت العملية، التي يُزعم أنها نُفِّذت بالتعاون مع جهاتٍ أخرى، إلى ضبط أكثر من ١٢٦ كيلوغرامًا من الميفيدرون داخل المنشأة.