صلاة الجنازة بمكة على الطالب السعودي القتيل في بريطانيا

أقيمت صلاة الجنازة في مكة المكرمة على الطالب السعودي محمد القاسم، الذي قُتل في هجوم غير مُبرر في المملكة المتحدة. حيث كان القاسم في برنامج تدريبي لمدة عشرة أسابيع لدراسة اللغة الإنجليزية في كامبريدج، عندما وقع الحادث.
سيُدفن الشاب، الذي كان متطوعًا متفانيًا في خدمة حجاج بيت الله الحرام بمكة المكرمة، في نفس المكان الذي كان يخدم فيه سابقًا. وستُصلى عليه الجنازة يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة.
أُعيد جثمان القاسم إلى المملكة العربية السعودية بمساعدة السفارة السعودية في المملكة المتحدة. وكانت السفارة قد أعلنت سابقًا أنها تنسق مع السلطات لكشف ملابسات الحادث.
وقالت حينها "إن السفارة وكافة موظفيها يتقدمون بأحر التعازي لأسرة الفقيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته".
استجابت شرطة كامبريدجشير لبلاغات عن عنف في منطقة ميل بارك بالمدينة قبيل منتصف ليل الجمعة الماضي. وعثرت على القاسم مصابًا بجروح خطيرة، وتوفي في مكان الحادث بعد ذلك بوقت قصير.
وكانت إدارة الحرمين الشريفين قد نعت القاسم في وقت سابق عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت إنه معروف بـ"خدماته المتفانية لحجاج بيت الله الحرام لسنوات طويلة".
"بالنسبة لأولئك الذين زاروا أو خدموا في الحرمين الشريفين، كان محمد القاسم أكثر من مجرد متطوع - لقد كان مثالاً ساطعًا للتفاني الهادئ والخدمة الصادقة."