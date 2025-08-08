صلاة الجنازة بمكة على الطالب السعودي القتيل في بريطانيا

سيُدفن الشاب، الذي كان متطوعًا متفانيًا في خدمة حجاج بيت الله الحرام بمكة المكرمة، في نفس المكان الذي كان يخدم فيه سابقًا. وستُصلى عليه الجنازة يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة.