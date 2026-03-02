صراع الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران: آلاف الركاب عالقون في المطارات الهندية

[ملاحظة المحرر: تابعوا مدونة خـليج تايمز المباشرة وسط الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران للاطلاع على آخر التطورات الإقليمية]
يواصل آلاف الركاب الهنود مواجهة تحديات يوم الاثنين، 2 مارس، في المطارات الدولية في جميع أنحاء البلاد، حيث لا تزال معظم شركات الطيران الهندية غير قادرة على العمل بسبب الحرب المستمرة بين الولايات المتحدة/إسرائيل وإيران.
اضطرت شركات الطيران الهندية، بما في ذلك طيران الهند، طيران الهند إكسبريس، إنديغو، أكاسا إير، وسبايس جيت، إلى تهدئة عدد كبير من الركاب في عدة مطارات.
كان من المفترض أن يسافر ركاب مثل إبراهيم خان، 32 عامًا، إلى جدة يوم الاثنين عبر طيران الهند. وقال لوسائل الإعلام الهندية: “أنا قلق من أنه إذا لم أصل في الوقت المحدد، ستقوم شركتي بخصم جزء من راتبي، وهو ما سيكون وضعًا صعبًا حقًا بالنسبة لي، حيث أحتاج إلى دفع رسوم مدرسة إخوتي وإرسال المال إلى المنزل.’
بالنسبة لأشوك كومار، 32 عامًا، بدا كل حماس الحصول على وظيفة جديدة في دبي يتلاشى. لقد سافر من جالاندار، البنجاب، للحاق برحلة من دلهي إلى دبي. “تم إلغاء رحلتي، وأخبرتني سبايس جيت بالعودة إلى المنزل. الآن ليس عملي غير مؤكد فحسب، بل سأضطر على الأرجح إلى السفر إلى المنزل مرة أخرى، وهو ما يمثل نفقات كبيرة لعائلتي،” تذمر.
عانى ركاب آخرون من الأمتعة المفقودة، ونقص الطعام، والانتظار الطويل في الصالة.
قال فيشال بصير، 43 عامًا، الذي كان من المقرر أن يعود إلى لندن مع عائلته يوم الاثنين، إن لديهم 16 حقيبة عندما وصلوا إلى دلهي من أمريتسار. “لقد كنا في المركز لساعات نحاول تعقبها. العملية بطيئة حقًا، حيث يتم تسليم أمتعتنا لنا في مجموعات من 2-4 كل بضع ساعات. ما زلنا نفتقر إلى حقيبتين، ونحن مستاءون حقًا من الإدارة حيث تم تحويلنا عبر المطار عدة مرات فقط ليتم إرسالنا إلى مكان آخر،” اشتكى.
اشتكى بعض الركاب أيضًا من نقص التواصل مع موظفي شركة الطيران والمطار، حيث بدا العديد منهم غير مدركين للرحلات الجوية أو الإلغاءات.
في غضون ذلك، حاول مطار دلهي تهدئة الركاب ونشر على X: “خلال هذه الأوقات الصعبة، نقدر صبركم بصدق. يرجى التأكد من أن موظفينا المتواجدين على الأرض متاحون في جميع المحطات لمساعدة الركاب وتقديم الدعم اللازم.”
وبالمثل، أصدرت الخطوط الجوية الهندية إشعارًا لإبلاغ ركابها بتمديد تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر وإسرائيل، بالإضافة إلى رحلات مختارة إلى أوروبا. ألغت طيران الهند إكسبريس أكثر من 110 رحلات جوية بسبب قيود المجال الجوي فوق إيران والشرق الأوسط.
شهد مطار مومباي إلغاء 125 رحلة، بينما شهد مطار دلهي 100 إلغاء. كما تتلقى غرفة التحكم لمساعدة الركاب التابعة لـ الهند’s وزارة الطيران المدني العديد من الاستفسارات حول الرحلات الدولية. وتدعي أنها حلت أكثر من 400 شكوى للركاب بالتنسيق مع شركات الطيران ومشغلي المطارات.