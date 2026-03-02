صراع الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران: آلاف الركاب عالقون في المطارات الهندية

قال فيشال بصير، 43 عامًا، الذي كان من المقرر أن يعود إلى لندن مع عائلته يوم الاثنين، إن لديهم 16 حقيبة عندما وصلوا إلى دلهي من أمريتسار. “لقد كنا في المركز لساعات نحاول تعقبها. العملية بطيئة حقًا، حيث يتم تسليم أمتعتنا لنا في مجموعات من 2-4 كل بضع ساعات. ما زلنا نفتقر إلى حقيبتين، ونحن مستاءون حقًا من الإدارة حيث تم تحويلنا عبر المطار عدة مرات فقط ليتم إرسالنا إلى مكان آخر،” اشتكى.