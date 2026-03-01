صدى المعركة.. هجمات سيبرانية "خفية" تهدد الاقتصاد والخدمات اللوجستية عالمياً

[ملاحظة المحرر': تابعوا مدونة خالية تايمز المباشرة وسط الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران للاطلاع على آخر التطورات الإقليمية.]
لقد أدت الصراعات الجيوسياسية في العقدين الماضيين إلى تطبيع استخدام الحرب السيبرانية، حيث يتم دمج الضربات الرقمية في استراتيجيات عسكرية أوسع.
مع تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، من المتوقع أن تلعب العمليات السيبرانية دورًا محوريًا، مما يلحق الضرر بالحكومات والشركات والمدنيين عبر الحدود.
قد لا يكون هناك دمار مادي واضح، لكن المخاطر عالية، وقد تكون التداعيات “تعطيلًا غير مسبوق وواسع النطاق للبنية التحتية الاقتصادية الحيوية والأنظمة المالية واللوجستيات،” حذر رياد كمال أيوب، خبير الأمن السيبراني والمدير العام لمجموعة رياد ومقرها دبي.
ابق على اطلاع بآخر الأخبار. تابعوا كي تي على قنوات واتساب.
عدد أيوب الهجمات السيبرانية في العشرين عامًا الماضية:
إستونيا، 2007 — في أعقاب نزاع سياسي مع روسيا، تعرضت إستونيا لأسابيع من هجمات حجب الخدمة الموزعة (DDoS) وتشويه المواقع الإلكترونية التي عطلت الخدمات المصرفية والحكومية والإعلامية، مما دفع الناتو إلى إنشاء مركز تعاوني للدفاع السيبراني.
جورجيا، 2008 — في الحرب الروسية الجورجية، سبقت هجمات حجب الخدمة الموزعة (DDoS) وتشويه المواقع الإلكترونية العمليات الحركية ورافقتها، مما أدى إلى تدهور الاتصالات الرسمية وثقة الجمهور.
ستوكسنت، 2010—تم الكشف عن دودة ستوكسنت في 17 يونيو 2010، وقد قامت بتخريب أجهزة الطرد المركزي في منشأة نطنز الإيرانية’. يُعتقد أن البرمجية الخبيثة، التي يُعتقد أنها صُنعت من قبل وكالات استخبارات أمريكية وإسرائيلية، استهدفت التدمير المادي للأنظمة الصناعية.
أوكرانيا، 2015–2017 و 2022–2024 — استخدمت الهجمات السيبرانية على شبكات الطاقة الأوكرانية في عامي 2015 و 2016 هجمات التصيد الاحتيالي الموجهة واستغلال أنظمة التحكم الصناعية (ICS) للتسبب في انقطاع التيار الكهربائي. انتشرت حملة NotPetya لعام 2017، التي أُطلقت عبر برامج ضريبية مخترقة، عالميًا وألحقت أضرارًا بأكثر من 10 مليارات دولار على شركات، بما في ذلك ميرسك وميرك. خلال غزو عام 2022، أصبحت برامج المسح، واختراقات الأقمار الصناعية، وحملات حجب الخدمة الموزعة (DDoS) والتصيد الاحتيالي المستمرة عناصر روتينية للصراع.
شمعون (برمجيات خبيثة) ودورات الانتقام — مسح هجوم شمعون عام 2012 ضد أرامكو السعودية عشرات الآلاف من محطات العمل وأشار إلى صعود العمليات السيبرانية الإقليمية المدمرة. أظهرت الهجمات اللاحقة على الموانئ والسكك الحديدية وتوزيع الوقود وأنظمة المياه مراراً قدرة العمليات السيبرانية’ على إحداث ضرر مدني واضطراب اقتصادي.
يناير–فبراير 2026 — تصعيد مرتبط بالحرب الإيرانية. أفادت أجهزة الاستخبارات والمراقبون الخاصون عن عمليات مسح واسعة النطاق، وجمع بيانات الاعتماد، وهجمات تصيد ضد مقاولي الدفاع وشركات الطاقة وشبكات الحكومات الخليجية في منتصف يناير. بين 20 و 26 يناير من هذا العام، عطلت هجمات داخل إيران الموانئ ومحطات الطاقة الفرعية. تلت ذلك حملات انتقامية وإقليمية أوسع.
الموانئ: في 20 يناير، تعطلت أنظمة ميناء بندر عباس وتشابهار، مما أوقف إدارة الحاويات وأخر صادرات النفط؛ بلغت الخسائر المقدرة عشرات الملايين يومياً.
الطاقة: في 22 يناير، تسببت الهجمات على المحطات الفرعية الإيرانية في انقطاعات متقطعة للتيار الكهربائي في طهران وأصفهان وشيراز وأجبرت المنشآت الصناعية والطبية على استخدام الطاقة الاحتياطية.
الطاقة: في 24 يناير، ضربت نسخة من شمعون (شمعون 4.0) البنية التحتية للطاقة السعودية، مما أدى في البداية إلى اختراق حوالي 15,000 محطة عمل؛ حد العزل السريع والنسخ الاحتياطية من الخسارة الدائمة، وتفيد أرامكو بأن الإنتاج يقترب من مستويات ما قبل الهجوم.
المالية: شهدت بعض البنوك حملات هجمات حرمان من الخدمة الموزعة (DDoS) مستمرة لعدة أيام بلغت ذروتها حوالي 1.2 تيرابت في الثانية، مما أدى إلى تدهور متقطع لخدمات المصرفية عبر الإنترنت وأجهزة الصراف الآلي، لكن المسؤولين يقولون إنها لم تسفر عن سرقة بيانات واسعة النطاق.
الاتصالات: أبلغت قطر والكويت عن انقطاعات في خدمات الهاتف المحمول ومزودي خدمة الإنترنت (ISP) ونظام أسماء النطاقات (DNS) وتدهور متقطع لشبكة 5G مما أعاق التجارة واتصالات الطوارئ.
اللوجستيات: عانى ميناء خليفة بن سلمان في البحرين’ من انقطاعات في إدارة العمليات أدت إلى تعطيل تدفق الحاويات وتسببت في تراكمات في سلاسل الإمداد الإقليمية.
حذر أيوب، الذي تحدث مؤخراً في Token2049 سنغافورة وفي Consensus هونغ كونغ في فبراير، من أن الهجمات السيبرانية المستقبلية ستكون “مختلفة نوعياً عن الموجات السابقة.”
“هذا الهجوم هو الأكثر تطوراً وتنسيقاً على البنية التحتية الحيوية في الخليج التي شهدناها على الإطلاق،” قال، مضيفاً أن المهاجمين “يستهدفون في الوقت نفسه الطاقة والمالية والاتصالات واللوجستيات لإحداث إخفاقات متتالية.”
حث أيوب الشركات على اعتماد معماريات الثقة المعدومة، والتجزئة الدقيقة، والنسخ الاحتياطية غير القابلة للتغيير وغير المتصلة بالإنترنت، مؤكداً، "الشركات التي استثمرت في هذه الضوابط ستصمد أمام العاصفة. أما الذين أخروا استثماراتهم الأمنية فسيدفعون ثمناً باهظاً.”
"صراع إيران عام 2026 يؤكد أن الحرب الحديثة تشمل حملات مستمرة في الفضاء السيبراني مع عواقب مباشرة على الشركات والمدنيين،” قال أيوب لصحيفة الخليج تايمز، مؤكداً: “تعتمد مرونة الشركات الآن على التعامل مع الأمن السيبراني كضرورة استراتيجية لاستمرارية الأعمال بدلاً من كونه مجرد فكرة لاحقة لقسم تكنولوجيا المعلومات.