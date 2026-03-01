صدى المعركة.. هجمات سيبرانية "خفية" تهدد الاقتصاد والخدمات اللوجستية عالمياً

لقد أدت الصراعات الجيوسياسية في العقدين الماضيين إلى تطبيع استخدام الحرب السيبرانية، حيث يتم دمج الضربات الرقمية في استراتيجيات عسكرية أوسع.

مع تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، من المتوقع أن تلعب العمليات السيبرانية دورًا محوريًا، مما يلحق الضرر بالحكومات والشركات والمدنيين عبر الحدود.

قد لا يكون هناك دمار مادي واضح، لكن المخاطر عالية، وقد تكون التداعيات “تعطيلًا غير مسبوق وواسع النطاق للبنية التحتية الاقتصادية الحيوية والأنظمة المالية واللوجستيات،” حذر رياد كمال أيوب، خبير الأمن السيبراني والمدير العام لمجموعة رياد ومقرها دبي.

ابق على اطلاع بآخر الأخبار. تابعوا كي تي على قنوات واتساب.

عدد أيوب الهجمات السيبرانية في العشرين عامًا الماضية:

إستونيا، 2007 — في أعقاب نزاع سياسي مع روسيا، تعرضت إستونيا لأسابيع من هجمات حجب الخدمة الموزعة (DDoS) وتشويه المواقع الإلكترونية التي عطلت الخدمات المصرفية والحكومية والإعلامية، مما دفع الناتو إلى إنشاء مركز تعاوني للدفاع السيبراني.

جورجيا، 2008 — في الحرب الروسية الجورجية، سبقت هجمات حجب الخدمة الموزعة (DDoS) وتشويه المواقع الإلكترونية العمليات الحركية ورافقتها، مما أدى إلى تدهور الاتصالات الرسمية وثقة الجمهور.

ستوكسنت، 2010—تم الكشف عن دودة ستوكسنت في 17 يونيو 2010، وقد قامت بتخريب أجهزة الطرد المركزي في منشأة نطنز الإيرانية’. يُعتقد أن البرمجية الخبيثة، التي يُعتقد أنها صُنعت من قبل وكالات استخبارات أمريكية وإسرائيلية، استهدفت التدمير المادي للأنظمة الصناعية.

أوكرانيا، 2015–2017 و 2022–2024 — استخدمت الهجمات السيبرانية على شبكات الطاقة الأوكرانية في عامي 2015 و 2016 هجمات التصيد الاحتيالي الموجهة واستغلال أنظمة التحكم الصناعية (ICS) للتسبب في انقطاع التيار الكهربائي. انتشرت حملة NotPetya لعام 2017، التي أُطلقت عبر برامج ضريبية مخترقة، عالميًا وألحقت أضرارًا بأكثر من 10 مليارات دولار على شركات، بما في ذلك ميرسك وميرك. خلال غزو عام 2022، أصبحت برامج المسح، واختراقات الأقمار الصناعية، وحملات حجب الخدمة الموزعة (DDoS) والتصيد الاحتيالي المستمرة عناصر روتينية للصراع.