"شي إن" تسحب ملابس عقب تقرير حول منتجات غير آمنة

في أكتوبر، قالت منظمة ألمانية لحماية المستهلك إن اختبارات أجرتها على مجموعة من المنتجات المباعة من قبل Temu وShein وجدت أن معظمها لا يتوافق مع معايير السلامة في الاتحاد الأوروبي، حيث كان بعضها يحتمل أن يكون "ساماً" والبعض الآخر يشكل مخاطر حريق. في ذلك الوقت، قالت Shein إن المنتجات المعنية قد تم سحبها.