"شي إن" تسحب ملابس عقب تقرير حول منتجات غير آمنة

قالت شركة "شي إن"، عملاق التجارة الإلكترونية الآسيوي، إنها قررت سحب بعض قطع الملابس من جميع منصاتها حول العالم أثناء إجراء تحقيق، وذلك عقب تقرير من منظمة "غرينبيس" زعم أن المنتجات تحتوي على مواد كيميائية خطيرة بمستويات تتجاوز بكثير قواعد الاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك، ذكرت أن الاختبارات أكدت حتى الآن أن القطع تتوافق مع لوائح الاتحاد الأوروبي، وقالت: "نظل ملتزمين بالشفافية الكاملة، والمعايير الصارمة للسلامة، وحماية عملائنا في كل خطوة... سلامتك هي أولويتنا"
وقال متحدث باسم شركة شي إن إن الشركة "تأخذ سلامة المنتجات على محمل الجد وتلتزم بتقديم منتجات آمنة للعملاء تتوافق مع القواعد المعمول بها".
وأضاف: "بما أن منظمة غرينبيس لم تقدم نتائج الاختبارات مسبقاً، لم نتمكن بعد من تقييمها"، مضيفاً أن الشركة تحقق في مزاعم منظمة غرينبيس.
في وقت سابق من شهر نوفمبر، قالت منظمة غرينبيس ألمانيا إن 18 قطعة ملابس من أصل 56 أرسلتها للاختبار "احتوت على مواد كيميائية خطيرة تتجاوز الحدود المقررة في لوائح المواد الكيميائية REACH التابعة للاتحاد الأوروبي، وأحياناً بشكل كبير".
وقالت المجموعة إن من بين المنتجات زي حورية البحر للأطفال الذي تجاوز حدود REACH فيما يتعلق بالفورمالديهايد.
كما ذكرت أن سترات البالغين احتوت على كميات عالية من الفثالات، وهي مواد كيميائية تُستخدم لجعل البلاستيك أكثر مرونة وقد ارتبطت بالعديد من المشاكل الصحية.
قالت منظمة غرينبيس في بيان إن هذه المواد "تؤثر بشكل خاص على العمال والبيئة في دول الإنتاج". وأضافت مجموعة الحملة: "ومع ذلك، فإن المستهلكين يتعرضون أيضاً لهذه المواد الكيميائية من خلال ملامسة الجلد أو العرق أو استنشاق الألياف".
عندما تُغسل الملابس أو يتم التخلص منها، تدخل المواد إلى الأنهار والتربة وسلسلة الغذاء.
واجهت شركة شي إن عدة جدالات حول نموذج أعمالها ومنتجاتها. في وقت سابق من هذا الشهر، تحركت فرنسا لتعليق منصة Shein الإلكترونية بعد الغضب من بيعها دمى غير لائقة تشبه الأطفال.
يقول تجار التجزئة الأوروبيون إنهم يواجهون منافسة غير عادلة من منصات خارجية مثل Shein وAliExpress وTemu، والتي يدّعون أنها غالباً لا تلتزم بالقواعد الصارمة للاتحاد الأوروبي بشأن المنتجات.
قالت المفوضية الأوروبية إنها ستقترح مشروع قانون العام المقبل لمعالجة هذه القضايا.
اتفقت دول الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي أيضاً على إلغاء الإعفاء الجمركي على مستوى الاتحاد للطلبات منخفضة القيمة من شركات مثل Shein للمساعدة في مواجهة تدفق الواردات الرخيصة إلى الاتحاد.
في أكتوبر، قالت منظمة ألمانية لحماية المستهلك إن اختبارات أجرتها على مجموعة من المنتجات المباعة من قبل Temu وShein وجدت أن معظمها لا يتوافق مع معايير السلامة في الاتحاد الأوروبي، حيث كان بعضها يحتمل أن يكون "ساماً" والبعض الآخر يشكل مخاطر حريق. في ذلك الوقت، قالت Shein إن المنتجات المعنية قد تم سحبها.
