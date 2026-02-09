شكوى ثالثة لعزل نائبة الرئيس الفلبيني"سارة دوتيرتي"

عالم

تم تقديم شكوى عزل أخرى – وهي الثالثة هذا الشهر – ضد نائبة الرئيس الفلبيني سارة دوتيرتي يوم الاثنين، 9 فبراير، من قبل مجموعة من الكهنة والمحامين الذين اتهموها بخيانة الأمانة العامة، والانتهاك الجنائي للدستور، وارتكاب جرائم كبرى فيما يتعلق بسوء استخدامها المزعوم لمبلغ 612.5 مليون بيزو (38.3 مليون درهم) من الأموال السرية.

كما تم تقديم اتهامات مماثلة الأسبوع الماضي من قبل ائتلاف من المشرعين التقدميين ومجموعة من المجتمع المدني.

تم تقديم أول شكوى عزل في 2 فبراير من قبل مشرعي ماكابايان (الوطنيين) — أنطونيو تينيو، ورينيه كو، وسارة إيلاغو — الذين قالوا إن دوتيرتي "يجب إقالتها بسبب إساءة استخدام جسيمة للسلطات التقديرية". وقال مقدمو الالتماس إن دوتيرتي زعمت أنها أنفقت أموالاً حكومية على أنشطة مشكوك فيها مثل استئجار منازل آمنة لعمليات استخباراتية لم يكن من المفترض أن تنفذها الوكالات التابعة لها.

دوتيرتي متهمة أيضاً بالتنفيذ غير السليم لمنح المساعدات النقدية لآلاف الأفراد غير المدرجين في أي قائمة حكومية كمواطنين فقراء شرعيين.

تم تقديم شكوى العزل الثانية ضد دوتيرتي في نفس اليوم، 2 فبراير، من قبل مجموعة المجتمع المدني تيندج بيليبيناس (انهض يا فلبين) ودعمتها قائمة أكبايان الحزبية. كما اتهمت المجموعة ثاني أعلى مسؤول في البلاد بخيانة الأمانة العامة. واتهمت المجموعة دوتيرتي أيضاً بارتكاب جريمة كبرى بسبب اعترافها المزعوم بالتعاقد مع قاتل لقتل الرئيس فرديناند ماركوس الابن وزوجته، ليزا ماركوس، وكذلك رئيس مجلس النواب آنذاك مارتن روموالديز، ابن عم ماركوس.

كما اتُهمت دوتيرتي بتكديس ثروة غير مبررة والتورط في عمليات القتل خارج نطاق القانون التي نفذتها فرقة دافاو للموت خلال فترة ولايتها كرئيسة لبلدية مدينة دافاو.

