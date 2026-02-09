شكوى ثالثة لعزل نائبة الرئيس الفلبيني"سارة دوتيرتي"

تم تقديم أول شكوى عزل في 2 فبراير من قبل مشرعي ماكابايان (الوطنيين) — أنطونيو تينيو، ورينيه كو، وسارة إيلاغو — الذين قالوا إن دوتيرتي "يجب إقالتها بسبب إساءة استخدام جسيمة للسلطات التقديرية". وقال مقدمو الالتماس إن دوتيرتي زعمت أنها أنفقت أموالاً حكومية على أنشطة مشكوك فيها مثل استئجار منازل آمنة لعمليات استخباراتية لم يكن من المفترض أن تنفذها الوكالات التابعة لها.