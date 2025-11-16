شرطة عُمان تلقي القبض على 3 آسيويين بتهمة الاتجار بالبشر

تشمل الحالات المشددة تلك التي يكون فيها الضحية تحت سن 18 عامًا، أو عندما تُرتكب الجريمة من قبل أكثر من شخص أو من قبل عصابة إجرامية منظمة و/أو عندما تكون الجريمة عابرة للحدود الوطنية. وقد صيغ القانون لوقف جميع أفعال الاستغلال.